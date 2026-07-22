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19批油品可恢復上架？中市府籲中央：確認食安無虞前不能復工上架

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中市府今持續追查問題油流向，並公布第三層受影響20家業者。圖／台中市政府提供
中市府今持續追查問題油流向，並公布第三層受影響20家業者。圖／台中市政府提供

針對中聯油品事件，衛福部昨公布19批檢驗無虞之產品可恢復上架，引發部分地方質疑聲浪。對此，台中市政府今天表示，目前尚未收到中央正式公文，相關執行內容、適用範圍及配套措施仍有待中央進一步說明與釐清。民眾對於中聯油品食安仍有高度疑慮，不解為何中央急著重新上架？

食藥署日前已公布中聯油脂案預防性下架油品及下游產品重新上架原則，確認檢出有疑慮的批號，包括原油及下游產品均不得重新上架，其餘產品其上、中、下游均檢驗合格後，才能放行重新上架。衛福部食品風險諮議會昨天舉行會議，討論後正式決議，前述19批中聯油脂相關預防性下架產品，可從即日起重新上架販售。

中市府重申，在中聯致癌油品成因尚未釐清前，應用最高標準看待，在確認食安無虞前，呼籲中央不能復工、不能上架。中市府今亦持續追查問題油流向，並公布第三層受影響20家業者。

食安 中央 中聯 致癌沙拉油

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中聯油品19批產品准恢復上架 竹縣：尚未收到公文 不上架

衛福部諮議會決議 放行中聯19批預防性下架油品全數「重新上架」

中聯19批油品重新上架遭疑 石崇良：這些產品都安全

影／食藥署公布檢驗結果 19批油品可重新上架販售

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