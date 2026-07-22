致癌油案延燒 民進黨中執會 賴清德請吃油炸肉圓 再喊中央地方合作

中聯致癌油案延燒，兼任民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中執會請民進黨新任中執委吃油炸肉圓，並強調食安問題沒有藍綠，須中央和地方依法分工合作，呼籲立法院朝野黨團修法上應秉持理性、科學的態度。

黨內人士表示，賴清德請吃炸肉圓，用意在於宣示政府一定會做好食安把關工作，有問題的產品下架、無問題的產品上架，政府將持續嚴格查驗與管理，展現維護食安的決心、讓民眾吃得放心。

賴清德指出，依據現行的「食品安全衛生管理法」，中央與地方政府都有明確法定權責，中央設定標準及擬訂食品安全相關法規與政策，建立食安衛生預警及稽核制度；地方負責轄區內食品安全管理的執行，包括平時主動進行現場查核、抽樣檢驗、下架，及發布預警，並依法採行必要管制措施。

賴清德說，中央食藥署在6月30日獲報後，隔天7月1日，便邀請台中市政府一起去查廠，沒有誰快誰慢的問題，食藥署第一時間也勒令中聯油停工，福壽、福懋、泰山3家食品公司全面下架，也依法裁罰中聯油史上最高罰款1億7120萬元。

賴清德表示，司法單位也已經進行偵辦，沒有所謂蓋牌、護航的問題，並且基於食安優先的立場，也進行全面預防性下架有用到中聯油品的食品。

賴清德呼籲，立法院朝野各黨對於食安法的修法審議，應秉持理性、科學的態度，回歸專業、凝聚共識，攜手健全食安制度，將持續嚴格查驗與管理，守護民眾的健康。