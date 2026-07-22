毒油風暴！蕭美琴向糕餅業說「辛苦了」 千億基金助企業店家接軌國際

毒油風波持續延燒，副總統蕭美琴今天下午出席台灣百大糕餅伴手禮頒獎典禮時提到此事，指上游業者隱匿導致下游店家受波及，為此要向下游業者說聲「辛苦了」，同時也強調政府已採取相關行動護食安。

另外，蕭美琴也提到台灣中小企業面臨全球產業鏈洗牌等衝擊，為了幫助中小企業度過風暴，賴清德總統有特別要求經濟部及相關部會編列千億基金，協助中小微型和傳統產業跟世界的接軌。

蕭美琴致詞時表示，中聯油品食安的事件也讓大家都很沉重，許多長期堅持品質、尤其是遵守規定的店家也受到波及牽連。大家做食品業都是希望能夠讓顧客吃的安心吃的健康也吃得開心，卻被上游的業者隱匿所波及，她要向各位堅持品質的店家說聲「辛苦了」。

蕭美琴說，近期食安的挑戰也關係到每個民眾餐桌上的安全，那不管是吃的、買的、做的賣的，大家都息息相關，沒有人可以置身事外，而執政團隊始終堅持以科學專業為基礎，以積極誠懇的態度面對問題。

蕭美琴指出，行政院處理食安有諸多作為，包括第一時間是重罰隱匿業者，透過嚴謹科學檢測釐清問題源頭責任，並將具風險的批號產品預防性下降，同時也撤查刑事相關相關不法來。另外，經濟部商業署今天下午，也邀集了食品相關公協會交換意見，行政院明天也會就食安法可以再調整補強的地方討論修法方向，「總之，我們的目標就是重建社會對於台灣食品安全的信心」。

針對重建食安信心，蕭美琴提到法規的完善是建構食安防護網的基礎之一，但也需要靠各公協會、商家及各級政府建立緊密夥伴關係，用更透明的資訊、更嚴謹的把關來減少民眾擔憂。

副總統蕭美琴（二排左六）今出席台灣百大糕餅伴手禮頒獎，針對近日毒油食安風暴，特別向糕餅業者說「辛苦了」，中華民國糕餅商業同業公會全國聯合會理事長曾雅玲（二排左五）率全體理監事參加就職典禮。記者陳俊智／攝影