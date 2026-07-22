快訊

母酒駕兄無照離世...17歲少年無照酒駕載女友雙亡 父悲：什麼都沒了

颱風天熟悉的身影！「氣象將軍」備受愛戴 從空軍少將變身王牌氣象主播

國票金設立副董 王世堅批酬庸：獲利最低年薪卻高達2,000萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

毒油風暴！蕭美琴向糕餅業說「辛苦了」 千億基金助企業店家接軌國際

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
副總統蕭美琴今出席台灣百大糕餅伴手禮頒獎，針對近日毒油食安風暴，特別向糕餅業者說「辛苦了」。記者陳俊智／攝影
副總統蕭美琴今出席台灣百大糕餅伴手禮頒獎，針對近日毒油食安風暴，特別向糕餅業者說「辛苦了」。記者陳俊智／攝影

毒油風波持續延燒，副總統蕭美琴今天下午出席台灣百大糕餅伴手禮頒獎典禮時提到此事，指上游業者隱匿導致下游店家受波及，為此要向下游業者說聲「辛苦了」，同時也強調政府已採取相關行動護食安。

另外，蕭美琴也提到台灣中小企業面臨全球產業鏈洗牌等衝擊，為了幫助中小企業度過風暴，賴清德總統有特別要求經濟部及相關部會編列千億基金，協助中小微型和傳統產業跟世界的接軌。

蕭美琴致詞時表示，中聯油品食安的事件也讓大家都很沉重，許多長期堅持品質、尤其是遵守規定的店家也受到波及牽連。大家做食品業都是希望能夠讓顧客吃的安心吃的健康也吃得開心，卻被上游的業者隱匿所波及，她要向各位堅持品質的店家說聲「辛苦了」。

蕭美琴說，近期食安的挑戰也關係到每個民眾餐桌上的安全，那不管是吃的、買的、做的賣的，大家都息息相關，沒有人可以置身事外，而執政團隊始終堅持以科學專業為基礎，以積極誠懇的態度面對問題。

蕭美琴指出，行政院處理食安有諸多作為，包括第一時間是重罰隱匿業者，透過嚴謹科學檢測釐清問題源頭責任，並將具風險的批號產品預防性下降，同時也撤查刑事相關相關不法來。另外，經濟部商業署今天下午，也邀集了食品相關公協會交換意見，行政院明天也會就食安法可以再調整補強的地方討論修法方向，「總之，我們的目標就是重建社會對於台灣食品安全的信心」。

針對重建食安信心，蕭美琴提到法規的完善是建構食安防護網的基礎之一，但也需要靠各公協會、商家及各級政府建立緊密夥伴關係，用更透明的資訊、更嚴謹的把關來減少民眾擔憂。

副總統蕭美琴（二排左六）今出席台灣百大糕餅伴手禮頒獎，針對近日毒油食安風暴，特別向糕餅業者說「辛苦了」，中華民國糕餅商業同業公會全國聯合會理事長曾雅玲（二排左五）率全體理監事參加就職典禮。記者陳俊智／攝影
副總統蕭美琴（二排左六）今出席台灣百大糕餅伴手禮頒獎，針對近日毒油食安風暴，特別向糕餅業者說「辛苦了」，中華民國糕餅商業同業公會全國聯合會理事長曾雅玲（二排左五）率全體理監事參加就職典禮。記者陳俊智／攝影

副總統蕭美琴今出席台灣百大糕餅伴手禮頒獎，針對近日毒油食安風暴，特別向糕餅業者說「辛苦了」。記者陳俊智／攝影
副總統蕭美琴今出席台灣百大糕餅伴手禮頒獎，針對近日毒油食安風暴，特別向糕餅業者說「辛苦了」。記者陳俊智／攝影

致癌沙拉油 蕭美琴 中聯油脂

延伸閱讀

嘉市長選戰上演食安攻防 張啓楷批致癌油邀對手王美惠上街

中聯合格油品將重新上架？陳其邁：確認安全無虞才准

中聯案 政院：以科學檢驗釐清真相、中央地方各司其職

中聯案 陳其邁籲成立食安委員會、加重業者隱匿罰則

相關新聞

食用油脂廠缺失政府早知情 林淑芬：食藥署報告指HACCP「6成不合格」

中聯油脂案致癌物質苯駢芘成因仍未有定論，衛福部長石崇良說，該物質產生與原料、製程均有關，但原料影響性多一點。立委林淑芬點出，根據食藥署食用油脂工廠實施衛生管理及食品安全管制系統概況中，食用油脂廠「危害分析重要管制點（HACCP）」合格率低於6成，缺失項目包括為落實紀錄管理等，這份報告早在2021年完成，也就是本案「中央、地方早就知情」。

口誤致癌油出口日本 石崇良道歉：輸南韓油品「是沒檢體不是超標」

立法院社福及衛環委員會今天再邀衛福部等單位，進行致癌油專案報告。立委陳菁徽質疑，面對下架原則前後不一，致癌油流竄，衛福部長石崇良竟關心起國外商品能否輸入，且我國一批油品已經輸往南韓，韓方苯駢芘標準與我國一致，甚至對嬰兒定有更嚴謹標準，「這樣對得起韓國嗎？」石為口誤道歉，並說這批輸韓中聯油品是沒有檢體，不是確認超標。

致癌油風暴持續延燒！ 中檢今發動第二波大搜索中聯公司

中聯油脂公司出產大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，總經理余凌冲涉嫌主導隱匿油品檢驗結果，17日已遭法院收押禁見。台中地檢除扣押中聯等4公司不法所得1.3億元，昨和食藥署獨立調查小組再赴中聯廠區，檢方掌握進一步事證，今天再發動第二波搜索，致癌油風暴持續延燒。

毒油風暴！蕭美琴向糕餅業說「辛苦了」 千億基金助企業店家接軌國際

毒油風波持續延燒，副總統蕭美琴今天下午出席台灣百大糕餅伴手禮頒獎典禮時提到此事，指上游業者隱匿導致下游店家受波及，為此要向下游業者說聲「辛苦了」，同時也強調政府已採取相關行動護食安。

苯駢芘爆食安疑慮 台南查核市場夜市、41商圈未見問題油

針對部分食用油檢出苯駢芘超標，引發民眾對食安疑慮。台南市經發局啟動跨局處聯合查核，針對傳統市場、夜市、商圈、食品工廠及餐飲業者全面清查，截至7月20日已完成15處市場及夜市、217家攤商、41處商圈查核，均未發現使用或販售中央公告受影響油品及相關產品。

台南商圈與市場用油無虞 1,273家業者張貼市府安心標章

因應油品檢出苯駢芘超標事件，台南市政府秉持「食安優先」原則，啟動跨局處聯合查核機制，針對市場、夜市、商圈、食品工廠及相關食品業者加強宣導、查核及問題油品下架作業，並依據衛生福利部最新公告資訊，督促業者全面清查食材及原料來源，防堵受影響油品及再製產品流入市面，共同守護市民飲食安全。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。