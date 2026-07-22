中市府持續追問題油 新增第三層業者多家早餐店中招

台中市食品藥物安全處今持續追查中聯油脂流向表示，截至今天累計下架回收44萬7159公斤。第三層以下受影響業者除了已知許多知名店家，像是米其林餐廳梅子活海鮮餐廳、國家歌劇院內VVG Theater Cafe 好樣劇場咖啡、金大元便當店以及連鎖品牌時時香、瓦城、101湘等，今新增的20家則多半是中彰投甚至是嘉義的早餐廳，可說遍及大眾生活層面。

食安處說，市府跨局處查核市場、賣場、夜市、餐飲、食品製造及販售業者，截至今日累計查核1950家次。查核重點包括確認業者是否仍持有、販售或使用相關油品，並督導業者保存進貨、使用、退貨及回收紀錄，作為後續流向追查及查核依據。此外，第三層以下受影響業者名單今日新增20家，累計有239家餐飲、加工等食品業者曾進貨或使用相關油品，經確認後，均已要求停止使用並完成下架。

食安處說，受影響業者名單將依業者回報、跨縣市通報及現場查核結果持續滾動更新，市府也將核對各業者回收數量及處理進度，持續辦理下架回收、流向追查、末端稽查及資料比對。如有新增流向、補正資料或回收數量異動，將即時更新並對外公布，並依相關規定辦理後續處置；同時配合中央行政查核及台中地檢署偵辦，持續釐清污染原因、產品流向及相關責任，查到哪、公布到哪，全力守護民眾食品安全。