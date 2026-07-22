苯駢芘爆食安疑慮 台南查核市場夜市、41商圈未見問題油

針對部分食用油檢出苯駢芘超標，引發民眾對食安疑慮。台南市經發局啟動跨局處聯合查核，針對傳統市場、夜市、商圈、食品工廠及餐飲業者全面清查，截至7月20日已完成15處市場及夜市、217家攤商、41處商圈查核，均未發現使用或販售中央公告受影響油品及相關產品。

市府表示，衛生福利部公布受影響油品批號及再製產品後，立即通知市場、夜市、商圈、工業會、總工業會及662家團膳與相關食品工廠，全面清查食材及原料來源，並督促業者如有使用或販售受影響產品，應立即停止使用、下架回收。

經發局指出，除完成市場、夜市及商圈查核外，也配合衛生局輔導170餘家食品工廠落實自主檢查，同時完成1273張「安心標章」張貼，希望讓消費者選購時更容易辨識符合食安管理的店家，提升消費信心。

市場處表示，後續將持續督導市場管理員加強巡查攤商使用油品及原料情形，並即時轉知中央最新公布的問題油品及再製產品資訊，協助攤商自主清查及下架回收，如發現違規情形將立即通報相關單位處理。

市長黃偉哲表示，食品安全攸關民眾健康，市府將持續追蹤中央最新公告，掌握問題產品流向，並加強查核市場、夜市、餐飲業及零售通路，確認受影響產品全面下架回收，同時要求業者落實食品安全自主管理，防止問題油品流入市面，保障消費者飲食安全。

針對部分食用油檢出苯駢芘超標，台南市經發局啟動跨局處聯合查核，針對傳統市場、夜市、商圈、食品工廠及餐飲業者全面清查。圖／台南市經發局提供

針對部分食用油檢出苯駢芘超標，台南市經發局啟動跨局處聯合查核，針對傳統市場、夜市、商圈、食品工廠及餐飲業者全面清查。圖／台南市經發局提供

針對部分食用油檢出苯駢芘超標，台南市經發局啟動跨局處聯合查核，針對傳統市場、夜市、商圈、食品工廠及餐飲業者全面清查。圖／台南市經發局提供