遭疑8年驗油品苯駢芘0件 北市：中聯案發驗30件

中聯油品案延燒，有醫師質疑台中市5年內對此廠驗苯駢芘0件，台北市8年內對所有單位驗0件。北市衛生局今天提出3筆資訊回應，除驗巧克力等食品48件，有驗油品苯駢芘為案發後30件。

國民黨7月25日將在凱道舉辦反毒油活動，呼籲民眾前往響應捍衛食安。媒體報導，醫師杜承哲說，台中市在5年內針對中聯油廠，查驗苯駢芘件數是0件；台北市8年內針對所有單位，查驗苯駢芘件數是0件；並稱之前數據不夠清楚，以為台北市和台中市是0+1，結果是0+0，質疑「這兩個零，要去凱道做甚麼？」

台北市衛生局今天上午發布資訊回應，針對網傳「台北市八年內針對所有單位，查驗苯駢芘件數0件」，此說法為污衊基層同仁辛勞。

衛生局共提出3筆與檢驗有關資訊，首先是其於111年至115年間，依據中央「食品專案年度計畫」，配合指定抽驗48件產品的苯駢芘，檢驗結果皆符合規定，產品內容舉例有「巧克力、嬰幼兒副食品、奶粉等」。媒體詢問是否含食用油品，衛生局說，22件奶粉、23件巧克力及3件嬰幼兒副食品，不含油品。

其次，衛生局說，中聯油脂案通報當天，市府主動新增抽驗「30件市售油品」的苯駢芘含量。

再者，衛生局也說，衛福部食藥署「食用油脂製造業專案」每年分配給各縣市抽驗的項目與業者本就不同，台北市在111年至113年受指定的檢驗項目是苯駢芘，衛生局也配合至中央指定的業者完成現場稽查。不過，衛生局沒有提出完成油品採樣並檢驗苯駢芘的件數。