台南商圈與市場用油無虞 1,273家業者張貼市府安心標章

因應油品檢出苯駢芘超標事件，台南市政府秉持「食安優先」原則，啟動跨局處聯合查核機制，針對市場、夜市、商圈、食品工廠及相關食品業者加強宣導、查核及問題油品下架作業，並依據衛生福利部最新公告資訊，督促業者全面清查食材及原料來源，防堵受影響油品及再製產品流入市面，共同守護市民飲食安全。

市長黃偉哲表示，食品安全攸關市民健康，市府團隊將持續掌握中央最新公告資訊，全面追查問題產品流向，並責請經濟發展局及相關局處加強查核食品販售業、餐飲業、傳統市場、夜市及零售通路，確認受影響產品完成下架及回收，同時督促業者落實食品安全自主管理，杜絕問題產品流入消費市場，全力守護市民安心飲食環境。

經濟發展局長張婷媛表示，衛生福利部公布受影響油品批號及再製產品後，經發局立即函請本市公民有市場、夜市、商圈、工業會、總工業會及662家團膳與相關食品工廠，全面清查食材及原料來源，並督促業者如有使用或販售受影響產品，應立即停止使用、下架回收。截至7月20日止，已完成15處市場及夜市、217家攤商及41處商圈查核輔導，均未發現使用或販售受影響油品及相關產品情形；另配合衛生局輔導170餘家食品工廠落實自主檢查，並完成1,273張「安心標章」張貼，持續提升消費者辨識度與採購信心，共同營造安心消費環境。

市場處代理處長林士群指出，市場處將持續配合衛生局及經濟發展局辦理市場查核及宣導工作，督導各市場管理員加強巡查攤商使用油品及原料情形，並即時轉知最新問題油品及再製產品資訊，協助攤商落實自主檢查及下架回收作業。後續也將持續輔導市場攤商落實食品安全管理，共同打造安全、透明、安心的市場消費環境。