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致癌油風暴持續延燒！中檢今發動第二波大搜索中聯公司

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
中聯公司。聯合報系資料照
中聯公司。聯合報系資料照

中聯油脂公司出產大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，總經理余凌冲涉嫌主導隱匿油品檢驗結果，17日已遭法院收押禁見。台中地檢除扣押中聯等4公司不法所得1.3億元，昨和食藥署獨立調查小組再赴中聯廠區，檢方掌握進一步事證，今天再發動第二波搜索，致癌油風暴持續延燒。

中檢7月9日第一波搜索動員多達13名檢察官，由民生組主任檢察官洪國朝帶隊，搜索中聯、福壽、福懋油，及泰山等4家公司，帶回11名被告，依違反食安法等聲押余凌冲，台中地院10日裁定余2000萬元交保，檢方抗告成功，台中高分院發回重裁後，中院17日將余收押禁見。

隨著余凌冲遭收押、同案油品業者高層手機被扣，檢方近期正緊鑼密鼓鑑識還原對話，不排除還有更高層涉案。

此外，中檢初步認定中聯、福壽、福懋油及泰山4家公司販賣苯駢芘超標油品，獲利屬犯罪所得，已扣押4間公司名下土地、房屋等不動產，金額逼近1.3億元，後續還會追加查扣，足證致癌油銷售量驚人。

中檢昨（21日）一早，才和食藥署獨立調查小組等人員進入中聯廠區，除檢視內部油品製程，同步調閱相關會議紀錄。

檢方再有突破，今天發動第二波搜索，針對涉案中聯等多家油廠相關員工搜索，朝食品安全衛生法、偽造文書等方向，帶回被告、證人等10多人，不排除複訊後有強制處分。

中聯 苯駢芘 大豆沙拉油 致癌沙拉油

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