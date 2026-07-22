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中聯油品事件下游食品業喊求償 經濟部：公會發起可從旁協助

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部22日邀食品業者針對油品事件座談。圖左至右依序為罐頭公會副秘書長洪巧如、經濟部長龔明鑫、鬍鬚張副總黃宥銓。記者陳儷方／攝影
經濟部22日邀食品業者針對油品事件座談。圖左至右依序為罐頭公會副秘書長洪巧如、經濟部長龔明鑫、鬍鬚張副總黃宥銓。記者陳儷方／攝影

中聯油品事件衝擊下游食品業者，經濟部22日邀集罐頭公會、糖餅麵公會、連鎖餐飲，以及食品業者代表座談，經濟部長龔明鑫表示，部分使用到不合格油品的下游業者可能因此蒙受經濟損失，會中提出集體求償的想法，公會若發起集體求償，經濟部將予以協助。

中聯油品從4月至6月生產的油品，有26批被預防性下架並全面檢驗，其中有19批檢驗結果是合格的，可重新上架，另外7批不合格須銷燬，3批在廠尚未出庫，1批出口。

龔明鑫表示，業者希望19批合格油品可以儘快恢復上架，與會的食藥署也會儘快發公文給地方衛生單位，讓他們知道可以即刻恢復上架。

使用到7批不合格油品的下游業者，可能因此蒙受經濟上的損失，有業者在會議中反映集體求償的意願，龔明鑫說，若由公會發起集體求償，經濟部可從旁提供協助；至於求償方向，仍須與業者進一步溝通，並由法務單位研議執行方式。

同時，如果業者有資金周轉上的問題，信保機制也能提供協助，包括舊貸的展延及新貸，保證手續費也可降低。龔明鑫指出，也有業者針對食安法修法提出建議，協助業者建置通過驗證的實驗室。

由於中元節及中秋節將陸續報到，油品是中元節祭拜品項之一，中秋節的糕餅製作也會用到油，龔明鑫回應大家關心的產品數量是否充足問題，產發署已跟除了中聯以外的三家上游業者大統益、長輝、台糖3家業者溝通，他們樂意增產，並釋出庫存，因此食用油品的供應至8月都沒有問題，另外，他們也願意配合政府，進口粗油精煉。

中聯油品案爆發後，還能上架販售的油品理論上會變少，因此傳出漲價與缺貨情形，特定品牌的營業用油品盤商報價出現13％的漲幅，還面臨很難叫到貨的問題。

龔明鑫表示，產業署已與3家上游業者溝通，他們願意增產之外，也說不會漲價，有可能是中盤商預期心理調高售價，如果有業者發現漲價情形，可以通報經濟部協調。

至於7批不合格油品的銷燬，龔明鑫表示，銷燬會產生額外費用也有排程問題，經濟部與環境部會協調地方環保單位，執行有秩序的銷燬。

經濟部 龔明鑫 食藥署 致癌沙拉油

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