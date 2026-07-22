食用油脂廠缺失政府早知情 林淑芬：食藥署報告指HACCP「6成不合格」

中聯油脂案致癌物質苯駢芘成因仍未有定論，衛福部長石崇良說，該物質產生與原料、製程均有關，但原料影響性多一點。立委林淑芬點出，根據食藥署食用油脂工廠實施衛生管理及食品安全管制系統概況中，食用油脂廠「危害分析重要管制點（HACCP）」合格率低於6成，缺失項目包括為落實紀錄管理等，這份報告早在2021年完成，也就是本案「中央、地方早就知情」。

林淑芬說，這份刊登在2021年食品藥物研究年報中的文件，明確提到食用油脂廠HACCP符合率低於6成，初查持劍缺失包括為落實文件或紀錄管理，並開宗明義點出，油品食安把關不是靠終端檢驗、下架所能處理，一定要落實事前監控、現場稽查，而食品廠風險管控需靠HACCP，本次中聯案政府強調「管制節點未落實」，相關管理弱點，早在2021年政府就已得知。

「檢驗發現異常時，究竟是停用、封存、通報，還是像中聯一樣複驗、開會、隱匿？」林淑芬質疑，當初食藥署報告中指出，食用油脂工廠食品安全管制小組未定期開會、重要管制點缺乏有效危害分析，且業者內部風險管控計畫，僅概括性納入病原性微生物、環境汙染物，沒有提出細部分析及防治措施，報告中以要求工廠逐步修正計畫內容，但這換言之「就是書面交差了事。」

林淑芬說，從這分報告中可知，中央、地方早就知道，大型食品油脂廠許多書面報告與實際製程不符，有諸多造假情形，HACCP把關機制流於形式，衛福部後續是否進行追蹤改善？是否實施無預警查廠？對此，衛福部長石崇良說，這份報告調查的日期落在107至109年之間，是較早期資料，後續業者提出改善計畫後，均交由地方政府繼續追蹤。

林淑芬痛批，以本次中聯油脂案來看，食用油脂業者對HACCP各項目一樣沒落實、沒改善，業者對政府虛與委蛇，「冰凍三尺非一日之寒，油脂業者長期就是如此」，若報告中所列缺失業者都有改善，為何還會發生本次事件？中聯公司7月6日公布，該公司進口美國豆多環芳香烴為0檢出，巴西豆則均有檢出但在標準之內，政府應強化HACCP制度運作，落實危害管制點分析。