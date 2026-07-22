中央公布19批檢驗無虞油品可恢復上架 竹市：依中央政策辦理

衛福部昨天宣布中聯油脂4至6月預防性下架產品，放行共19批可重新上架，不只台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕均反對，連執政黨籍高雄市長陳其邁也有疑慮。對此，衛福部長石崇良今天表示，衛福部在完成所有產品樣本檢驗後，放行19批中聯油脂相關產品重新上架，是依照科學證據、檢驗報告所做決定，「這些產品都是安全的。」

2026-07-22 09:15