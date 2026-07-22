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中央公布19批檢驗無虞油品可恢復上架 竹市：依中央政策辦理
針對中聯油品事件，衛福部昨公布19批檢驗無虞之產品可恢復上架，引發部分地方質疑聲浪；新竹市衛生局指出，將依中央政策規定配合辦理，但後續會持續密切關注中央最新資訊，並落實稽查。
新竹市府指出，中聯油品檢出苯駢芘超標事件，已於20召開食品安全事件跨局處應變會議，由市長高虹安主持，將全面盤點查察進度、風險管控及後續因應作為，要求各局處持續依法查處、落實食品安全管理，全力守護市民健康與消費權益。
針對中聯油品檢出苯駢芘超標事件，衛生局表示，市府接獲食藥署通知涉及竹市業者後，立即啟動跨局處稽查機制，要求相關業者全面查核、下架及回收受影響產品，並持續配合中央公布最新產品流向，滾動式辦理查核及回收作業。截至目前，已完成食品販售業、餐飲業、超市賣場及雜貨店等共140家業者查核。目前會主動告知業者，預防性下架產品可自行拆封恢復上架。
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