口誤致癌油出口日本 石崇良道歉：輸南韓油品「是沒檢體不是超標」

立法院社福及衛環委員會今天再邀衛福部等單位，進行致癌油專案報告。立委陳菁徽質疑，面對下架原則前後不一，致癌油流竄，衛福部長石崇良竟關心起國外商品能否輸入，且我國一批油品已經輸往南韓，韓方苯駢芘標準與我國一致，甚至對嬰兒定有更嚴謹標準，「這樣對得起韓國嗎？」石為口誤道歉，並說這批輸韓中聯油品是沒有檢體，不是確認超標。

陳菁徽質疑，中聯油脂案，是誰訂出第二層食品，含疑慮油品2成以上才要下架？衛福部所提106年食品違規事件下架階層處理原則，已明訂是「作為行政處置參考」，為何被拿來「當聖旨？」在外界擔憂致癌油下架標準不一的同時，部長竟擔心國外食品無法輸入，後續口誤先說一批中聯油去了日本，又查出其實是送到南韓，這在何時通知韓國？

「同屬一級致癌物的物質包括酒精。」石崇良指出，致癌物級數區分是由世衛組織轄下癌症研究機構（IARC）訂定，是根據動物實驗證據強度而定，不等於毒性容許量，我國針對苯駢芘疑慮油品下架原則，是與歐盟對齊，也就是「只下架第一層」，在本次中聯油脂案發生後，衛福部作法是加嚴標準，而不是放寬。

石崇良表示，對記憶有誤，將中聯油脂4至6月一批出口油品說成送至日本，感到抱歉，這批油品其實是出口至南韓，且下游的福懋油已通知南韓，「這批油品是沒有檢體，不是超標」，且韓國食安把關也是採業者自主檢驗，因此是由我國業者通知對接的進口商，不是由政府發現檢驗不合格後去通知，「這不一樣。」

陳菁徽質疑，民進黨立委蔡其昌、民進黨籍高雄市長陳其邁在野時，面對食安議題要求中央政府下台、總統道歉，不知執政黨標準在哪裡？衛福部在全案爆發逾3週後，才在7月21日才高調宣佈成立調查小組要至中聯查廠，「這好不好笑？」，政府上下至今沒有人下台負責，還有人攻擊人民無知，或罵在野黨。

中聯案爆發至今，石崇良雖曾為產品下架回收標準不一道歉，但面對是否請辭負責未曾正面表態，外界解讀為拒辭態度堅決。面對陳菁徽質詢，石崇良說，民主社會中，民眾對政府問責，「我們虛心受教」，但政治責任基礎在於「是否有行政怠惰、法律責任」，而衛福部食藥署在6月30日接獲通報，7月1日即會同地方衛生局進入中聯查廠，「這都是我們的職責。」