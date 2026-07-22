致癌油風波...北市125校受影響 蔣市府：全力協助校園團體訴訟

中聯油脂「大豆沙拉油」致癌物超標案，北市法務局今表示，台灣消保協會即日起至10月30日專案受理「校園致癌油事件團體訴訟」，受理對象包含公私立高級中等以下學校、公私立幼兒園的教職員工及學生。

法務局指出，消基會則線上統計調查參加團體訴訟意願，請有意願提起團體訴訟的一般消費者，上網填寫表單（https://reurl.cc/zOegd0），實際團體訴訟正式啟動及收件之時程，仍有待消基會另行正式公告。

教育局表示，截至昨天12時已掌握北市受影響團膳業者共計13家、受影響學校共計125所；包含新增1家團膳業者鉅登團膳食品有限公司，增列8所學校為劍潭國小附幼、南港國小附幼、潭美國小附幼、大湖國小附幼、福安國中、興福國中、私立大誠高中、私立開南高中。

衛生局表示，已清查完台中市食安處、彰化衛生局提供的問題油品下游業者，並持續稽查19家通路商所販售的油脂類產品及預防性下架產品是否確實下架。7月21日再完成稽查高雄市衛生局提供的9家下游業者，並全數皆已退回上游業者，累計稽查232家。

外界傳出有高中職、大專院校餐廳未申請「餐飲衛生管理評核標章」的評核，衛生局回應，依照台北市食品安全自治條例，業者應自主申請餐飲評核，衛生局每年也會主動稽查，查獲未依規定申請評核者，將依該自治條例第17條命其限期改善，屆期不改善者依法處辦。

衛生局也提及，7月初已完成輔導評核23家、重新輔導79家業者，仍有71家新申請業者及110家重新評核業者正評核中。民眾若發現不符規定的店家，可提供相關事證，衛生局將依此後續查核。