中央公布19批檢驗無虞油品可恢復上架 苗縣：依照中央政策辦理

針對中聯油品事件，衛福部昨（21日）公布19批檢驗無虞之產品可恢復上架，引發部分地方質疑聲浪；對此，苗縣政府衛生局強調，相信衛福部的科學專業，苗栗縣會依照中央政策辦理。

縣衛生局指出，7月初稽查轄內超商、超市、大賣場、生鮮量販、食品零售業、南北貨批發及相關販售業者，合計下架248件風險油品。在此次衛福部公布的19批檢驗無虞產品當中，苗縣主要有3批次，昨晚已主動告知業者，預防性下架產品可自行拆封恢復上架，另21項下架回收（封存）今天將派員前往解封。

至於食藥署通報的291家受波及的第二層下游廠商，苗縣內陸續清查共有35家，檢驗無虞的產品，自即日起也可恢復上架。