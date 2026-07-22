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中聯油脂共19批可重新上架 石崇良：這些產品是安全的

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
立法院社福及衛環委員會邀請衛福部長石崇良（中）等就「致癌食用油成因、流向、稽查、資訊公開、風險評估、團體訴訟、求償機制」及「農藥殘留容許量標準修正依據」進行專題報告並備詢。記者曾學仁／攝影
立法院社福及衛環委員會邀請衛福部長石崇良（中）等就「致癌食用油成因、流向、稽查、資訊公開、風險評估、團體訴訟、求償機制」及「農藥殘留容許量標準修正依據」進行專題報告並備詢。記者曾學仁／攝影

立法院社福及衛環委員會邀請衛福部長石崇良等就「致癌食用油成因、流向、稽查、資訊公開、風險評估、團體訴訟、求償機制」及「農藥殘留容許量標準修正依據」進行專題報告並備詢，在野黨提2項臨時提案，要求公開毒蘋果農藥標準調整依據，及中聯毒油案連環爆，國人仍看不到真相，政府企圖蓋牌、甩鍋地方政府，應要求賴政府比照頂新油事件標準盡速處理，未查明流向與真相前，不得讓問題油品重新上架。

針對衛福部宣布中聯油脂4至6月預防性下架產品，放行共19批可重新上架，不只台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕均反對，連執政黨籍高雄市長陳其邁也有疑慮，衛福部長石崇良上午表示，衛福部在完成所有產品樣本檢驗後，放行19批中聯油脂相關產品重新上架，是依照科學證據、檢驗報告所做決定，「這些產品是安全的」。

石崇良在受訪時強調中聯油脂共30批留樣中，7批確認苯駢芘超標不合格，1批無檢體，其餘3批尚在中聯油脂油槽中，另外19批檢驗結果合格，衛福部宣布合格產品可重新上架，「這都是按照科學證據、檢驗報告所做的決定，這些產品都是安全的」。

針對衛福部宣布中聯油脂4至6月預防性下架產品，放行共19批可重新上架，衛福部長石崇良（圖）上午表示，衛福部在完成所有產品樣本檢驗後，放行19批中聯油脂相關產品重新上架，是依照科學證據、檢驗報告所做決定，「這些產品是安全的」。記者曾學仁／攝影
針對衛福部宣布中聯油脂4至6月預防性下架產品，放行共19批可重新上架，衛福部長石崇良（圖）上午表示，衛福部在完成所有產品樣本檢驗後，放行19批中聯油脂相關產品重新上架，是依照科學證據、檢驗報告所做決定，「這些產品是安全的」。記者曾學仁／攝影

立法院社福及衛環委員會邀請衛福部長石崇良（左）、食藥署署長姜至剛（右）等就「致癌食用油成因、流向、稽查、資訊公開、風險評估、團體訴訟、求償機制」及「農藥殘留容許量標準修正依據」進行專題報告並備詢。記者曾學仁／攝影
立法院社福及衛環委員會邀請衛福部長石崇良（左）、食藥署署長姜至剛（右）等就「致癌食用油成因、流向、稽查、資訊公開、風險評估、團體訴訟、求償機制」及「農藥殘留容許量標準修正依據」進行專題報告並備詢。記者曾學仁／攝影

石崇良 中聯 中聯油脂 致癌沙拉油

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中聯19批油品重新上架遭疑 石崇良：這些產品都安全

衛福部昨天宣布中聯油脂4至6月預防性下架產品，放行共19批可重新上架，不只台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕均反對，連執政黨籍高雄市長陳其邁也有疑慮。對此，衛福部長石崇良今天表示，衛福部在完成所有產品樣本檢驗後，放行19批中聯油脂相關產品重新上架，是依照科學證據、檢驗報告所做決定，「這些產品都是安全的。」

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真相未明 藍綠首長反對油品重新上架

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檢驗合格 19批油品可重新上架

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衛福部擬修法 開設食安指揮中心

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問題油流入校園 20縣市受到影響

中聯油脂含致癌物大豆油流入校園午餐，台灣消費者保護協會昨宣布即日起受理校園團體訴訟，以學校為申請單位。消保協會秘書長蔡明哲指出，校園供餐關係數百萬學生健康，若業者提供的油品涉及違法或危害食品安全，不僅侵害消費者權益，也可能動搖社會對校園供餐制度的信任，相關業者應依法負起責任。

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