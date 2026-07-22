中聯19批油品重新上架遭疑 石崇良：這些產品都安全

衛福部昨天宣布中聯油脂4至6月預防性下架產品，放行共19批可重新上架，不只台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕均反對，連執政黨籍高雄市長陳其邁也有疑慮。對此，衛福部長石崇良今天表示，衛福部在完成所有產品樣本檢驗後，放行19批中聯油脂相關產品重新上架，是依照科學證據、檢驗報告所做決定，「這些產品都是安全的。」

立法院社福及衛環委員會，今天邀衛福部、行政院食安辦等單位，就致癌食用油成因、流向、稽查、資訊公開、風險評估、團體訴訟、求償機制，行政法律究責、未來具體改進措施期程等進行專題報告。媒體在會前詢問石崇良，對於地方縣市對重新上架有疑慮，及衛福部昨提「食安法」修正案，卻連經濟部事先都不知情，有何看法？

石崇良說，食藥署7月7日接獲中聯油脂下游業者通報，原料油油品檢驗超標，比對中聯自行送驗樣本檢驗結果為正常，因此認定中聯樣本及檢驗報告不可信，為確保國人食安，不再有致癌物質超標油品流於市面，於是在7月9日宣布，中聯油脂4至6月生產原料油全面預防性下架，並針對其中游、下游加工產品全數檢驗。

外界質疑，中聯油脂調查報告尚未出爐，這些油品是否已確認安全？石崇良說，衛福部19日完成前述所有樣本檢驗，中聯油脂共30批留樣中，7批確認苯駢芘超標不合格，1批無檢體，其餘3批尚在中聯油脂油槽中，另外19批檢驗結果合格，為此，衛福部昨天宣布合格產品可重新上架，「這都是按照科學證據、檢驗報告所做的決定，這些產品都是安全的。」