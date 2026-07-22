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中聯19批油品重新上架遭疑 石崇良：這些產品都安全

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部長石崇良今天表示，衛福部在完成所有產品樣本檢驗後，放行19批中聯油脂相關產品重新上架，是依照科學證據、檢驗報告所做決定，「這些產品是安全的。」記者林琮恩／攝影
衛福部長石崇良今天表示，衛福部在完成所有產品樣本檢驗後，放行19批中聯油脂相關產品重新上架，是依照科學證據、檢驗報告所做決定，「這些產品是安全的。」記者林琮恩／攝影

衛福部昨天宣布中聯油脂4至6月預防性下架產品，放行共19批可重新上架，不只台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕均反對，連執政黨籍高雄市長陳其邁也有疑慮。對此，衛福部長石崇良今天表示，衛福部在完成所有產品樣本檢驗後，放行19批中聯油脂相關產品重新上架，是依照科學證據、檢驗報告所做決定，「這些產品都是安全的。」

立法院社福及衛環委員會，今天邀衛福部、行政院食安辦等單位，就致癌食用油成因、流向、稽查、資訊公開、風險評估、團體訴訟、求償機制，行政法律究責、未來具體改進措施期程等進行專題報告。媒體在會前詢問石崇良，對於地方縣市對重新上架有疑慮，及衛福部昨提「食安法」修正案，卻連經濟部事先都不知情，有何看法？

石崇良說，食藥署7月7日接獲中聯油脂下游業者通報，原料油油品檢驗超標，比對中聯自行送驗樣本檢驗結果為正常，因此認定中聯樣本及檢驗報告不可信，為確保國人食安，不再有致癌物質超標油品流於市面，於是在7月9日宣布，中聯油脂4至6月生產原料油全面預防性下架，並針對其中游、下游加工產品全數檢驗。

外界質疑，中聯油脂調查報告尚未出爐，這些油品是否已確認安全？石崇良說，衛福部19日完成前述所有樣本檢驗，中聯油脂共30批留樣中，7批確認苯駢芘超標不合格，1批無檢體，其餘3批尚在中聯油脂油槽中，另外19批檢驗結果合格，為此，衛福部昨天宣布合格產品可重新上架，「這都是按照科學證據、檢驗報告所做的決定，這些產品都是安全的。」

石崇良 中聯油脂 衛福部 致癌沙拉油

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真相未明 藍綠首長反對油品重新上架

中聯致癌油風波未歇，食藥署昨宣布十九批預防性下架油品可重新上架販售。藍綠縣市首長昨同聲反對，台北市長蔣萬安強調「沒有真相，沒有上架。」台中市長盧秀燕說「非常疑慮」，真相還未明，中央為什麼一再急著要重新上架？高雄市長陳其邁也表態，在事情真相釐清後、確保食品安全無虞，才會准許重新上架。

檢驗合格 19批油品可重新上架

中聯致癌油品事件波及上千家下游商家，衛福部昨公布該公司四至六月卅批預防性下架油品樣本檢驗結果，七批為問題油品、一批外銷、三批尚未出廠，其餘十九批原油因上游檢驗合格，食安風險諮議會議討論後，決議放行產品及加工製品，即日起可重新上架。

衛福部擬修法 開設食安指揮中心

中聯致癌油事件餘波蕩漾，檢方和食藥署獨立調查小組大批人員昨早進廠檢視。衛福部長石崇良昨天指出，已擬定食安法修法草案，未來跨轄區食安事件將比照流行疫情，開設「食安事件指揮中心」，避免中央、地方作法不一，造成混淆；廠商如對疑慮產品知情不報，罰則上限從現行三百萬元調升至三千萬元。

問題油流入校園 20縣市受到影響

中聯油脂含致癌物大豆油流入校園午餐，台灣消費者保護協會昨宣布即日起受理校園團體訴訟，以學校為申請單位。消保協會秘書長蔡明哲指出，校園供餐關係數百萬學生健康，若業者提供的油品涉及違法或危害食品安全，不僅侵害消費者權益，也可能動搖社會對校園供餐制度的信任，相關業者應依法負起責任。

消基會啟動團體訴訟 向問題油業者求償

中聯致癌油事件愈滾愈烈，行政院消費者保護處表示，已協請消基會、台灣消保協會承接中聯油品案團體訴訟，訴訟費用將由食安基金補助。消基會表示，消費者所受損害不僅包括商品本身價值，更包括健康權及身體安全受到侵害。

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