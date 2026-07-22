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嘉市長選戰上演食安攻防 張啓楷批致癌油邀對手王美惠上街

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
食安議題成為嘉市長選戰新攻防焦點，張啓楷（右）以中央施政責任為主軸發動攻勢，王美惠（左）以強化制度、中央地方合作回應，雙方隔空交鋒，讓食安成為選戰重要議題。圖／聯合報系資料照
食安議題成為嘉市長選戰新攻防焦點，張啓楷（右）以中央施政責任為主軸發動攻勢，王美惠（左）以強化制度、中央地方合作回應，雙方隔空交鋒，讓食安成為選戰重要議題。圖／聯合報系資料照

嘉義市長選戰升溫，藍白共推市長參選人張啓楷，接連鎖定高鐵嘉義站聯外輕軌及中聯致癌油品議題，頻頻向民進黨提名市長參選人、立委王美惠發動攻勢，拉高聲量、掌握選戰議題主導權。輕軌議題王美惠始終採取低調策略未回應。不過，面對近日延燒中聯致癌油品食安事件，王美惠表達立場，強調食品安全攸關全民健康，中央與地方應各司其職，共同守護民眾食安。

張啓楷日前宣布，出席周六台北凱達格蘭大道舉辦的食安集會，喊話王美惠一同參與，以具體行動展現對食安議題重視與負責任的態度。張啓楷表示，嘉市有「小吃之都」美譽，一旦主管機關提供問題油品品項、批次及流向資訊不完整，不僅消費者權益受損，合法經營餐飲業者也會受波及商譽損失。他指出，市政府第一時間由市長黃敏惠指全面稽查，截至7月14日完成7563件受影響油品下架，持續查核市場攤商及食品業者。

不過，張啓楷認為，地方政府再努力，也無法取代中央應負起源頭管理、跨縣市追蹤及資訊公開責任。他批行政院推動的「食安五環2.0」在此事件全面失靈，從源頭檢驗、製程管理、異常通報到下游流向追蹤出現漏洞，甚至有業者涉嫌隱匿問題批次未通報下架，凸顯制度仍有待檢討。

張啓楷點名王美惠，認為身為執政黨立委，應督促行政院及衛福部盡速公布完整調查結果，表態是否支持提高黑心業者及惡意隱匿者的法律責任，建立強制通報制度及完善消費者賠償機制。他強調，食安沒有藍綠之分，市長參選人更應勇於面對重大公共議題。

對此，王美惠表示，食用油是民眾每天都會接觸的重要食品，食品安全必須由中央與地方共同把關。中央負責法規制度、源頭管理及跨縣市追蹤，地方則肩負第一線稽查、抽驗及查核工作，雙方應分工合作，而非事件發生後互相推諉責任。王美惠指出，食品安全不能抱持僥倖心態，也不能等到事件爆發才亡羊補牢。未來將持續推動相關制度精進，不論是法規修正或檢驗機制，都應強化事前預防與風險管理，讓民眾吃得安心、用得放心，共同守護全民健康。

食安議題成為市長選戰新攻防焦點。張啓楷以中央施政責任為主軸發動攻勢，王美惠以強化制度、中央地方合作回應，雙方隔空交鋒，讓食安成為選戰重要議題。

王美惠 張啓楷 中聯 致癌沙拉油

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