政院食安會議 盧秀燕：修法不應這麼粗糙

中聯致癌油事件，藍營七二五將上凱道抗爭。台中市長盧秀燕昨天上午先召集十七縣市線上國是會議，行政院下午急邀六都首長與相關部會共議食安法修法，由政務委員陳時中主持，盧秀燕、台北市長蔣萬安、高雄市長陳其邁均親自出席，但行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良均缺席。針對政院版食安法修法，盧秀燕批，「修法不應這麼粗糙」，建議中央先整合好版本。

17縣市國是會 要中央負責

昨上午十七縣市線上國是會議，綠營五縣市全缺席。盧秀燕表示，食安風暴迄今仍不清楚原因，多縣市主張中央應負起責任，呼籲賴清德總統召開食安國是會議。對衛福部宣布十九批預防性下架油品要重新上架，盧和蔣都表示反對，陳其邁也說，確保食品安全無虞，才會准重新上架。

行政院昨天下午會議還沒開始，場外已砲聲隆隆。蔣萬安率先發難表示，毒油案爆發逾三周，行政院長卓榮泰須負起政治責任，七二五上凱道的決定不會改變，盼朝野將食安法修法列為最優先法案。

衛福部法案 部會未先溝通

對於藍營直轄市長僅兩人赴政院開會，盧秀燕說，行政院通知開會時間非常倉促，她自己是臨時調開其他會議才能與會，昨天線上國是會議雖有少部分縣市長無法參加，也派了副縣長、副市長，代表各縣市一樣重視食安。盧還特別調出十二年前總統賴清德擔任台南市長時，也發生過食安油風暴，當時賴清德對總統說，總統應該召集各部會解決，不是跳出來用總統的高度把責任丟給地方，「中央部會或總統府同仁有沒有在聽賴總統的話？」。

據轉述，會中採逐條方式討論政院版食安法，但讓大家錯愕的是內閣各部會事先並未溝通。盧秀燕指出，所有縣市長進去以後才發現，衛福部臨時端出的很多東西，不要說地方政府，連其他部會都不知道，例如法務部也提出很多疑問。她質疑，顯然整個內閣各部會之間，對這個端出來的東西都沒有完全看過，也沒有相關的審查跟整合「修法不應該這麼粗糙」。蔣萬安也說，政院版還有很多需要修正。連陳其邁也在會議中抱怨，這次毒油案，中央「根本是舞死（「搞死」的台語）地方」。

行政院昨舉行食安法修法審查會議，由政委陳時中（左）主持，高雄市長陳其邁（右）特別北上開會。記者林伯東／攝影

卓突襲邀茶敘 盧蔣不奉陪

不過，其中最令與會首長錯愕的是，開會中陳時中突然宣布休息，晚間六時後卓揆擬邀六都首長茶敘，讓藍營首長有「被突襲」感覺，盧、蔣都婉拒參加，陳其邁則繼續留下與卓揆討論。

陳時中會後表示，大家都支持食安法修法方向，並關注源頭管理、製程管理與數位治理，也建議政府針對業者監測計畫要依規模大小不同分級，後續將納入條文設計；卓揆也提醒此案有系統性問題，應儘速透過修法解決。

對於盧秀燕質疑修法粗糙，陳時中說，修法草案第七條有標題和題目被改，原先規畫是縣市政府核定或備查，但地方認為範圍過大，力有未逮，才拉回中央負責；只有被中央公告的風險廠商才需要監測計畫，只用備查還不足，希望改為核定，「前面結構變了，法條該怎麼寫就不一樣了，並非意見不溝通」。