衛福部擬修法 開設食安指揮中心

中聯致癌油事件餘波蕩漾，檢方和食藥署獨立調查小組大批人員昨早進廠檢視。衛福部長石崇良昨天指出，已擬定食安法修法草案，未來跨轄區食安事件將比照流行疫情，開設「食安事件指揮中心」，避免中央、地方作法不一，造成混淆；廠商如對疑慮產品知情不報，罰則上限從現行三百萬元調升至三千萬元。

不過，台中市副市長鄭照新說，前年蘇丹紅食安事件中，五度向中央建議建立第三方檢驗機構主動通報機制，但前四次中央回覆「再研議」，今年三月十九日則第五度以電郵回應「中央傾向依現行食安法，由業者自行送驗、通報」；他質疑，中央直到四個月前，還覺得自主通報機制超棒、不用修正，中央若有聽地方政府建議，如今就不會有業者延遲通報。

石崇良說，食安法修法重點之一為強化食品業者通報責任，中聯油脂一案最早五月十三日由業者南僑發現產品檢驗結果超標，中央主管機關卻遲至六月卅日才接獲通報，以致無法及時從源頭進行風險管理，也難做好下游回收，這正是本案最大困境。為了避免延遲通報事件再度發生，修法明訂，業者如「延遲通報、隱匿通報」，罰鍰上限從現行三百萬元，加重至三千萬元。

石崇良指出，食安法修法將更強化對廠商要求與稽查，重大食安事件將仿照傳染病防治法，開設指揮中心統一事權，避免中央與地方不同作法，造成民眾混淆、廠商困擾。

衛福部將藉本次修法，讓第三方檢驗單位負起通報責任。石崇良說，將要求檢驗業者，在發現檢驗結果異常時，應在廿四小時內通報主管機關指定系統。本次修法將食品下架及預防性下架原則，直接寫入食安法母法，明訂下架產品在疑慮原因消失後重新上架原則，讓業者有所依循。

桃園市衛生局長賈蔚說，依目前機制，業者委託送驗後，若檢驗結果異常，實驗室僅回報委託業者，這次苯駢芘若能同步通報主管機關，情況可能會不同。