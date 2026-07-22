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真相未明 藍綠首長反對油品重新上架

聯合報／ 記者李人岳黃婉婷劉懿萱陳柄亦／台北報導

中聯致癌油風波未歇，食藥署昨宣布十九批預防性下架油品可重新上架販售。藍綠縣市首長昨同聲反對，台北市長蔣萬安強調「沒有真相，沒有上架。」台中市長盧秀燕說「非常疑慮」，真相還未明，中央為什麼一再急著要重新上架？高雄市長陳其邁也表態，在事情真相釐清後、確保食品安全無虞，才會准許重新上架。

盧秀燕說，中央曾說過，復工時會查廠，台中市在事件發生後就一再查廠，中央對台中市有意見，她也不懂中央為什麼復工才要查廠？尤其中央昨天突然派人到中聯查廠，而且沒有知會地方政府，衛生局知情後立即聯絡食藥署，也沒有獲得回應，下午就看到新聞說有十九批油要重新上架，她和蔣萬安都認為疑慮很大。

盧秀燕質疑，到現在為止，致癌油怎麼發生的？真相未明之前，中央為什麼一再急著要重新上架？對於好像計畫性地要重新上架，中央應該說明清楚。

蔣萬安批評，中央政府「又來了」，第一時間蓋牌，不公布下游業者的名單，接著又選擇性下架毒油，現在還沒有任何真相、調查小組才剛成立、昨天才第一次進廠調查，都還沒釐清為什麼會發生毒油超標就趕著要上架，到底在急什麼？

陳其邁說，現在涉及到查廠，究竟扣留哪些批號？驗了多少產品？這些資訊都需要一些時間了解，在沒辦法掌握全部的資訊之前，他會以民眾的安全為第一優先。

陳其邁建議，中央應該成立食安委員會，而非只是會報型態，應納入更多獨立、公正的第三方進行風險評估、協調各部會運作，相信民眾期待大家看到中央、地方政府合作提出機制，有效解決油品疑慮。

國民黨立委陳菁徽說，衛福部對為何造成致癌油每次說明都不同，真相未明，人民對賴政府的食安承諾已毫無信心。

致癌沙拉油 蔣萬安 盧秀燕 陳其邁 食藥署

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