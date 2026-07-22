檢驗合格 19批油品可重新上架

中聯致癌油品事件波及上千家下游商家，衛福部昨公布該公司四至六月卅批預防性下架油品樣本檢驗結果，七批為問題油品、一批外銷、三批尚未出廠，其餘十九批原油因上游檢驗合格，食安風險諮議會議討論後，決議放行產品及加工製品，即日起可重新上架。

為何中聯食用油品致癌物超標？衛福部長石崇良昨公布初步調查結果，該公司去年放寬黃豆原料「熱損率」允收標準，從百分之○點五放寬至百分之五，且製程管制也未確實執行，加上今年四月起轉購濕度更高的巴西黃豆，才會導致「苯駢芘」超標。

原本中聯驗收標準為熱損率百分之○點五，也就是一千顆黃豆最多只能五顆受損，去年卻將標準放寬至百分之五，一千顆可容許五十顆熱損。初步調查發現，熱損率較高的大豆原料，所榨出的油品苯駢芘濃度較高，因此推測原料端可能就是影響因素之一。

石崇良說，我國食品中苯駢芘殘留上限為二ppb，與南韓、歐盟相同，中國大陸標準為十ppb，日本、美國則沒訂標準，若我國不斷擴大下架範圍，恐導致國際貿易困境。

石崇良昨天上午表示，中聯製造原料油，其中一批銷往日本，因日本未訂苯駢芘標準，因此不必回收，也不用知會日方。衛福部晚間緊急澄清，這批疑慮油品是銷往訂有苯駢芘標準二ppb的南韓，食藥署已去函通知。