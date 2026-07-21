油品致癌物超標 中市：累計下架回收逾37萬公斤

中聯油脂大豆沙拉油苯駢芘超標案延燒，台中市食品藥物安全處今天公布，問題油品及預防性下架產品累計下架回收逾37萬公斤，下游第三層以下受影響業者新增12家，累計219家。

中聯油脂大豆沙拉油檢出致癌物質「苯駢芘」超標事件，中市府食安處持續進行清查作業，截至今天，問題油品及預防性下架產品累計下架回收37萬8698公斤。

食安處表示，持續查核市場、賣場、夜市、餐飲、食品製造及販售業者，至今累計查核1905家次。查核重點包括確認業者是否仍持有、販售或使用相關油品，並督導業者保存進貨、使用及退貨紀錄，以利後續流向追查及查核；相關查核成果持續滾動更新。

至於受波及下游第三層以下受影響台中市業者名單，食安處統計，今天新增12家，累計219家餐飲、加工等食品業者曾進貨或使用相關油品，均已要求停止使用並完成下架。第三層名單將依業者回報、中央資料、跨縣市通報及現場查核結果持續滾動更新，如確認新增流向，將持續對外公布。

食安處指出，市府將持續掌握各業者回收進度，如有新增流向、補正資料或回收數量異動，將即時更新，並依相關規定辦理後續處置。

食安處強調，後續將持續辦理下架回收、流向追查、末端稽查及資料比對，並配合中央行政查核及台中地檢署偵辦工作，釐清污染原因、產品流向及相關責任，全力守護民眾食品安全。