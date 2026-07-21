才說致癌油銷往日本不必通報 衛福部晚間澄清：銷往韓國、已去函通知

衛福部今天上午舉行記者會，部長石崇良提到，這中聯生產的30批原料油中，有1批為外銷用，係銷往日本，因日本未訂苯駢芘標準，因此不必回收，也不用知會日方。衛福部晚間緊急澄清，這批疑慮油品是銷往訂有苯駢芘標準2ppb的韓國，食藥署已去函通知。

衛福部發文說明，針對今日記者會媒體朋友關心中聯油脂相關油品外銷流向一事，中聯油脂股份有限公司於115年4月至6月間生產之大豆沙拉油，其中1批，批號為319-1150613，由福懋油脂股份有限公司名義外銷，經福懋確認資料，該批銷往韓國並已通報其下游，食藥署亦函致韓國知悉。

石崇良在上午的記者會中，將我國苯駢芘標準與周邊國家比較。他說，我國與韓國、歐盟採相同標準，食用油脂苯駢芘殘留上限為2ppb，低於中國大陸的10ppb，日本、美國則根本沒訂苯駢芘標準，而本次中聯油脂4至6月產品中，就有一批是銷往日本，因對方未訂苯駢芘標準，政府為要求回收這批產品，也不用向日本通報。