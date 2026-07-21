中聯合格油品將重新上架？陳其邁：確認安全無虞才准

高雄市長陳其邁應邀出席行政院「食品安全衛生管理法」修法會時說，建立食安制度是優先事項，問題源頭為廠商隱匿，應加重自主通報責任與加重隱匿不報刑責；對於衛福部宣布中聯檢驗合格的19批油品及其產品可重新上架，陳說，會以民眾安全為優先，確保安全無虞才上架。

中聯致癌油事件延燒，行政院今日下午邀相關部會與六都代表，討論、審查「食安法」及其子法的修法草案，由政務委員陳時中主持，力拚23日行政院會通過。

對於台北市長蔣萬安主張提高食安檢驗經費，陳其邁指出，今日會議重點是討論制度性問題，比如中央地方如何分工合作，包括溯源、查廠、檢驗、市面通路的稽查，落實食安工作，確保民眾健康，才是重點；雖然經費對地方政府很重要，但建立食安制度必須優先釐清。

對於台中市長盧秀燕邀集全國各縣市舉行「反毒油線上國是會議」，總統府回應，各縣市不妨公布近年稽查成果。

陳其邁指出，事件源頭是出包廠商隱匿未通報，他認為加重業者自主通報責任、思考隱匿或數據不實的廠商是否加重刑責，才是修法重點，且各區產業和消費市場型態不同，面對的食安風險自然不同，應依據風險分層進行，將查廠、檢驗、溯源等食安稽查環節做好。

陳其邁說，大家應將今日會議當成互相學習和檢討的機會，哪裡規範不清楚、對中央法條或行政措施有意見，都趁機攤開來講，地方政府怎麼加強聯繫，使通報更有效率，譬如利用AI資訊整合，或透過通報平台、串連中央不同機關資料庫，才是重點，應該就事論事一一釐清。

對於衛福部長石崇良今天公布預防性下架重新上架原則，檢驗合格19批油品及其產品可重新上架，另7批致癌物苯駢芘超標、1批外銷無檢體，共8批油品不得上架並銷毀。

陳其邁指出，高雄市依據「食安法」第四條預防性下架原則，於7月9日要求所有中聯相關產品全部下架，他將在事情真相釐清後，確保食品安全無虞，才准許重新上架，市府會以民眾安全為優先考量，請讓他有時間了解所有資訊，再做出判斷。