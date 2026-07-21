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議員指苯駢芘屬天然物質存在原料中 石崇良：農業用途成份類似

攝影中心／ 記者杜建重／即時報導
針對有議員提到苯駢芘本來就存在原料當中，是天然物質一事，衛福部長石崇良受訪時表示，部份農業用途確實有可能在使用。記者杜建重／攝影
針對有議員提到苯駢芘本來就存在原料當中，是天然物質一事，衛福部長石崇良受訪時表示，部份農業用途確實有可能在使用。記者杜建重／攝影

衛福部長石崇良下午出席衛福部「13周年部慶頒發衛生福利專業獎章及表揚模範公務人員」典禮。針對有議員提到苯駢芘本來就存在原料當中，是天然物質一事，石崇良受訪時表示，部份農業用途確實有可能在使用，但從專業的角度來看，我不懂的，我也不會裝懂。

石崇良指出，苯駢芘確實是在很多的情況之下會產生，食用油中訂定的苯駢芘標準，主因是它在加工製造的過程中，可能會產生，所以才會在製程中要求，對產品這部分去進行檢驗。

至於苯駢芘是否有可能用在其它地方，據石崇良所了解，農業用途有可能在使用類似的成分，所以這部份還是要去請教真正的專家，衛福部這次主要是針對食安的問題，來進行這些管理的檢討。

另外，針對藍營小雞正在接力絕食，要在7月5號上凱道，石崇良表示，如同過去所強調，食安是一個科學的問題，它是依據科學的證據，然後依法行政，這個是最重要的基本原則。希望能回歸到科學論證，來討論食安，如果過度政治化，並不是一個好的方向，所以盼能回歸到專業討論。

衛福部長石崇良（左三）下午出席衛福部「13周年部慶頒發衛生福利專業獎章及表揚模範公務人員」典禮，頒獎給績優人員。記者杜建重／攝影
衛福部長石崇良（左三）下午出席衛福部「13周年部慶頒發衛生福利專業獎章及表揚模範公務人員」典禮，頒獎給績優人員。記者杜建重／攝影

衛福部下午舉行「13周年部慶頒發衛生福利專業獎章及表揚模範公務人員」典禮，包括前衛生署長涂醒哲（前排左一起）、詹啟賢、張博雅、前部長陳時中、現任部長石崇良、前部長薛瑞元等人均出席與會頒獎。記者杜建重／攝影
衛福部下午舉行「13周年部慶頒發衛生福利專業獎章及表揚模範公務人員」典禮，包括前衛生署長涂醒哲（前排左一起）、詹啟賢、張博雅、前部長陳時中、現任部長石崇良、前部長薛瑞元等人均出席與會頒獎。記者杜建重／攝影

衛福部下午舉行「13周年部慶頒發衛生福利專業獎章及表揚模範公務人員」典禮。前衛生署長張博雅（左）頒發衛福部專業獎章證書給台大名譽教授李源德（右）。記者杜建重／攝影
衛福部下午舉行「13周年部慶頒發衛生福利專業獎章及表揚模範公務人員」典禮。前衛生署長張博雅（左）頒發衛福部專業獎章證書給台大名譽教授李源德（右）。記者杜建重／攝影

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