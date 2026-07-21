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經濟部找台糖等3家業者開會 加速增產食用油
中聯4月至6月生產的30批大豆沙拉油中，有19批油品檢驗合格，衛福部21日宣布可重新上架，經濟部同日召集台糖等3家油品生產業者協調儘速增產，以供應市場需求。
經濟部表示，中聯油品佔國內市場約35%，中元節及中秋節檔期又將至，且中聯仍在停工當中，為降低國內油品供給衝擊，經濟部21日召集大統益、長輝及台糖三家油品生產業者進行協商，協請業者儘速增產，以維持國內油品及相關食品的供應平穩及物價穩定。
22日則邀集國內中下游食品業者座談，了解廠商及消費者受影響情況，同時了解如何精進管理。
經濟部強調，檢驗不合格的油品應下架銷毀，但檢驗合格的油品與產品應恢復上架，避免衝擊國內中下游合法合規營業的中小企業、小店家及小攤商；同時，政府會與產業界共同提升食品安全標準，達成供需穩定。
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