中聯油品檢驗合格將上架 經部：避免衝擊中下游中小企業、店家及攤商

針對衛福部公布19批檢驗無虞之產品可恢復上架，經濟部21日強調檢驗不合格的油品應下架銷毀，但檢驗合格的油品與產品應恢復上架，避免衝擊國內中下游合法合規營業之中小企業、小店家及小攤商。

經濟部表示，因為中聯油品占國內市場約35%，中元節及中秋節檔期又將至，且中聯仍在停工當中，為降低國內油品供給之衝擊，經濟部於21日召集大統益（1232）、長輝及台糖三家油品生產業者進行協商，協請業者盡速增產，以維持國內油品及相關食品的供應平穩及物價穩定。

經濟部表示，22日下午將另邀集國內中下游食品業者進行座談，了解廠商及消費者受影響情況，同時了解如何精進管理。經濟部並強調，政府會與產業界共同提升食品安全標準，共同努力達成供需穩定。