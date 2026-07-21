致癌油風暴藍營抗議絕食…石崇良：食安應回歸科學 不應過度政治化

致癌油事件引爆食安疑慮，在野黨將於本周六至總統府前凱道抗議，國民黨台北市議員楊斗植率3位參選人賴苡任、何元楷、張家馨，前往北市中正一分局介壽派出所對面，接力絕食抗議直到7月25日。對此，衛福部長石崇良說，食安是科學問題，依據科學證據、依法行政，這是最重要的基本原則，希望回歸科學論證討論食安，若過度政治化，不是好的方向，應回歸專業討論。

石崇良今出席「衛福部13周年部慶頒發衛生福利專業獎章及表揚模範公務人員」於會前受訪。對於台中市政府指出，2025年中央聯合地方稽查專案，稽查名單由食藥署指定，其中沒有中聯油脂，顯示中央會限制地方稽查。

石崇良說，在「食安法」有明確的中央與地方分工，中央針對全國性的事務擬定法規、政策，地方政府則依轄內管理的需要，擬定加強管理及稽核的項目，以國內四大煉油廠來說，並非坐落在每個縣市，食藥署每年稽查計畫，為針對全國性的風險，於各縣市共同推動的事項，採取一致性的規範，各縣市則依「食安法」41條規定，依產業屬性擬定稽查計畫，兩者不相違背，並共同協力。

外界質疑，食安的輔導、督導都是由食品工業研究發展所負責，恐有官官相護的情形。石崇良指出，食安著主要管理的權責仍在衛福部，但食安相關專業需借重專家的專長，並對外諮詢，以進行專業判斷。

對於民進黨新北市議員戴瑋姍稱「這個化學物質（苯駢芘）本來就存在植物裡面」，「這是植物天然本來就會擁有的」，引輿論炸鍋。

「從專業的角度，我不懂的，我也不會裝懂。」石崇良回應，苯駢芘確實在許多情形下都會產生，訂定食用油標準主要是在加工製造過程會產生苯駢芘；因此，在製作過程、產品部份進行檢驗，而在農業等其他方面也有可能產生苯駢芘，但這次是針對食安問題進行管理及檢討，而其他方面應詢問專家。

至於，「食安法」修法方面，在野黨希望將罰則提高至10億元，石崇良說，行政院周四院會將會通過，行政院「食安法」修法版本，共有10大修法方向，待行政院正式通過修法版本後，就會對外說明，而未來黨團、委員提出修法版本，也都會在立法院充分討論，為民眾的食安把關。

而近期新竹知名伴手禮「農耕牌」炊粉，遭爆出抽驗含有致癌物「甲醛」。石崇良說，相關情形食藥署與新竹市都有保持聯繫，並進行下架措施。