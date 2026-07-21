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中聯油品案 瓦城：2款冷凍產品可全額退費
針對中聯問題油品案，瓦城集團今天聲明，目前旗下各品牌門市皆未使用公告所列不合格批號油品，僅兩項冷凍商品受影響，為電商販售「醇厚麻油雞肉粽的隨附醬料包」，及新竹2家門市售出的綠咖哩椰汁雞冷凍調理包，將提供全額退費。
針對問題油品事件，瓦城集團今天發布聲明，集團於食藥署公告後，第一時間啟動全面清查。針對部分門市曾使用公告所列批號油品，已立即停止使用，並完成預防性全面更換。目前旗下各品牌門市皆未使用公告所列不合格批號油品，產品均正常供應。
瓦城指出，經內部自主盤查，本次受影響商品僅限於兩項冷凍商品，影響範圍僅限於電商通路販售的「醇厚麻油雞肉粽的隨附醬料包」，以及新竹地區兩家特定門市售出的「冷凍調理包」。
瓦城補充，凡符合以下品項、通路與效期範圍的商品，集團將提供全額退費。
第一，醇厚麻油雞肉粽（受影響為隨附醬料包），販售通路為瓦城線上商城，適用退費批次為外袋標示有效日期為2026年10月9日。
第二，冷凍調理包（綠咖哩椰汁雞口味），販售門市為瓦城新竹巨城店、瓦城新竹遠雄店、於2026年5月23日後於上述門市購買的商品，適用退費批次為外盒背面標示有效日期為2027年4月29日。
針對退費方式，瓦城表示，受理期間為2026年7月20日起至2026年9月15日止。於線上商城購買者可撥打集團客服專線由專人協助；於實體門市購買者請持購買憑證至原門市辦理退費。
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