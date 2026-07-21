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消基會發動中聯訴訟 籲建立食品追溯制度

台灣醒報／ 記者呂翔禾／台北報導
消基會21日宣布啟動中聯毒油的團體訴訟，若有購買、食用受汙染油品的消費者，可填寫表單報名。圖／消基會提供
消基會21日宣布啟動中聯毒油的團體訴訟，若有購買、食用受汙染油品的消費者，可填寫表單報名。圖／消基會提供

「若有買到有問題產品，可向本會申請團體訴訟！」消基會21日宣布啟動中聯毒油的集體訴訟，並指出現行食安監督制度仍須改革，包括第三方機構應有強制通報義務、建立高風險食品、製程與業者分級管理制度，還有建立食品供應鏈快速追溯、資訊揭露與AI異常通報制度。

衛福部可查是否中標

消基會宣布，正式依《消費者保護法》啟動團體訴訟，代表所有購買、食用及使用受污染油品的消費者，向中聯油品股份有限公司、泰山企業股份有限公司、福懋油脂股份有限公司及福壽實業股份有限公司等業者請求損害賠償，盼讓消費者的健康權應受到完整司法保障。

消基會也同步釋出參加團體訴訟意願統計表，表單中指出，消費者可先上衛福部網站查詢「強制性下架產品下游業者清單」，查看是否有購買到公告區間之產品，若有購買到問題產品再填寫本表單，並呼籲符合資格之消費者踴躍加入團體訴訟，共同透過司法程序捍衛自身權益。

AI比對檢驗

「現行食品安全監督制度仍有待改革！」消基會表示，前第三方檢驗機構完成檢驗後，只需將檢驗結果交付委託送驗業者，由業者自行決定是否向主管機關通報；主管機關無法同步掌握異常資訊，自然也無法及早介入風險管理，未來若第三方檢驗機構檢出食品超過法定限量，除通知委託業者外，也應同步通報主管機關。

同時，主管機關不能只依賴業者的自主管理檢驗，應建立高風險食品、高風險製程及高風險業者分級管理制度，針對食用油脂等高風險產品，提高抽驗頻率及要求比對檢驗比例，並建立食品供應鏈快速追溯及資訊揭露制度：第一層 企業每天自動上傳原料、產品及製程資料，第二層 AI自動比對，檢驗結果是否符合，第三層 AI交叉比對。

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