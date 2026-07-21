致癌油波及校園團膳 鄭英耀：若團體訴訟提供學生最大支持

中聯油脂大豆沙拉油遭檢出一級致癌物苯駢芘（BaP）超標流入市面，校園團膳也受波及。消費者文教基金會今（21）日召開記者會表示，正式啟動團體訴訟程序，向中聯油品、泰山企業、福懋油脂及福壽實業等業者求償。對此，教育部長鄭英耀表示，國教署近期持續整理相關資料，提供家長與學生最大的支持。

中聯油品公司生產的受汙染大豆沙拉油流向泰山、福懋、福壽等下游業者，再製成各式食用油及食品流入市面。消基會董事長鄧惟中表示，為維護消費者權益，消基會今依「消費者保護法」啟動團體訴訟，代表受汙染油品消費者，向中聯油品、泰山、福懋油脂及福壽實業等業者請求損害賠償。

鄭英耀今出席TNDA未來設計創業家培力聯盟啟動記者會後受訪時表示，教育部會全力配合，提供團體訴訟所需的相關資料，例如有多少學生曾接觸、使用到毒油。國教署近期也持續整理相關資料，希望未來若要打團體訴訟時，能提供家長與學生最大的支持。

據教育部報告，截至7月14日，直接使用油品的學校有260所，分別是台北市64校、新北市76校、桃園市13校、台中市69校、台南市13校、高雄市14校、基隆市11校；疑似使用受影響產品共計861所學校及334所幼兒園，涉及20個縣市。