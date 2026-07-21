中聯自行放寬10倍黃豆熱損率 姜至剛：疑釀苯駢芘超標

衛福部食藥署組成調查小組，目前仍在中聯公司查廠調查中。衛福部長石崇良說，初步調查結果顯示，中聯公司去年開始放寬黃豆原料驗收標準，黃豆熱損傷率從0.5%放寬至5%，放寬10倍之多。食藥署署長姜至剛說，熱損傷是指黃豆因其含水量，在運輸前進行薰蒸去水過程中，造成類似「臭火乾（燒焦）」情況，恐導致苯駢芘超過標準。

姜至剛說，用來煉製食用油脂的大豆原料，可能在不同地區生產，就調查小組初步了解，上半年截至4月以前，國內多使用美國產豆子，下半年開始則開始使用來自南半球巴西的黃豆，因巴西濕度相對較高，保存運送過程必須薰蒸，若薰蒸過程不均勻，恐會產生類似燒焦情形，這就是所謂「熱損率」，調查小組初步認為，原料端影響可能性高。

石崇良強調，食藥署中區管理中心早就進到中聯油脂進行調查，並開過專家會議，且北區管理中心也派人馳援，今天起再次派員進入中聯油脂，是要在中聯油脂疑慮產品檢體檢驗出爐後，至該廠將檢驗與調查結果進行「重要的確認」，並作出最終報告撰擬，食安事件中央、地方都有權責，不是單方面就能確保，希望中央地方密切合作，達到食品安全目標。

中聯油脂、福壽、福懋油3家公司設在台中，泰山則位於彰化，導致食藥署中區管理中心遭質疑。石崇良強調，因事件主要業者都在中部，食藥署中區管理中心同仁第一時間啟動應變，6月30日下午4時接獲通報後，隔日立刻會同台中市衛生局同仁進場查廠，並於後續持續抽樣、搜集檢體，因涉及層面廣，食藥署所有同仁都動起來，第一線稽查人員也持續在後市場確認預防性下架的落實情況。