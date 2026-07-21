聽新聞
0:00 / 0:00
影／線上開反毒油國是會議 盧秀燕：未來應成立應變中心
台中市長盧秀燕今天上午與17縣市長齊聚開線上「反毒油國是會議」，她在會後受訪時表示，很多縣市都主張，油品是大眾食品物資，全國很多民眾都會吃到，未來發生食安風暴，中央應該成立緊急應變中心，比較天然災害。因為它對人民的安全健康有所影響，而且牽連全國。
盧秀燕認為應變中心每天應該掌握所有的訊息、發布決策以及發佈相關的訊息讓外界了解，以安民心。這次從事發到現在，已經超過三個星期，都沒有看到中央成立應變中心，能夠解決問題，發布訊息與決策，這樣讓各地方縣市長相當困擾。
盧秀燕說，食安關係到人民的安全與健康，未來食安法在修正的過程當中，應該採取全揭露、全下架的做法，不管到哪個層級，都應該給社會大眾知道。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。