防中央地方做法不一使廠商混淆 石崇良：重大食安事件設「指揮中心」

中聯油脂致癌油風暴延續，衛福部今天公布檢驗合格的19批產品及加工製品，可於即日起重新上架，衛福部部長石崇良指出，衛福部已草擬「食安法」修法草案，未來針對跨轄區食安事件，將比照流行疫情，開設「食安事件指揮中心」，避免中央地方做法不一造成廠商困擾，另外，也將把預防性下架、重新上架等制度寫入食安法中。

石崇良指出，「食安法」修法將強化對廠商要求與稽查，在重大食安事件時，仿照傳染病防治法，開設指揮中心統一事權，避免不同做法造成民眾混淆、廠商困擾，未來將會依照食安事件涉及的層面、影響程度，再加上風險評估等，決定是否成立指揮中心。

石崇良表示，重大食安事件往往擴及全國多縣市，因此，指揮中心的設立，可以由中央進行資源整合及調度，就以此次中聯油脂案為例，短時間內要檢驗多項檢體，這就需要串連全國實驗室的量能，才能在短時間內完成檢驗，這就需要由中央調度資源。

未來修定「食安法」方向也將會把「預防性下架制度」寫進法規中，石崇良表示，食安事件處理仍將維持「源頭封管、下游回收」兩大原則，如中聯案發生後，食藥署7月1日即要求業者停工、停止製造，先從源頭管制，再追查下游產品回收，未來預防性下架制度，將明確規範下架範圍、程序，及風險解除後的重新上架或銷毀機制，讓各縣市有一致標準可遵循。另，也將針對第三方檢驗單位要求通報責任，如檢驗發現異常，應在24小時內通報給主管機關指定系統。