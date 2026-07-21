加重10倍！食品業者隱匿不報 開罰上限擬增至3千萬元

中聯油脂致癌油風暴延續，衛福部今天公布檢驗合格的19批產品及加工製品，可於即日起重新上架，部長石崇良指出，衛福部已草擬「食安法」修法草案，未來針對跨轄區食安事件，將比照流行疫情，開設「食安事件指揮中心」，避免中央地方做法不一造成廠商困擾，此外，將針對廠商對疑慮產品知情不報罰則，其上限從現行300萬元，調升至3000萬元。

「食安法」修法另一重點為強化食品業者通報責任。石崇良說，中聯油脂一案最早5月13日就有業者發現產品檢驗結果超標，卻遲至6月30日中央主管機關才接獲通報，為本案最大困境，導致主管機關無法從源頭進行風險管理，也難進行下游回收，為此，修打提高延遲通報代價，針對「延遲通報、隱匿通報」，罰鍰上限從300萬元，加重至3000萬元。

石崇良指出，「食安法」修法將強化對廠商要求與稽查，在重大食安事件時，仿照傳染病防治法，開設指揮中心統一事權，避免不同做法造成民眾混淆、廠商困擾，按事件風險評估，與涉及層面、影響程度等，決定是否成立指揮中心，且食安事件可能涉及全國多縣市，需要由中央進行資源整合及調度，例如本次要在短時間內檢驗諸多檢體，需要串連全國實驗室，才能在短時間內完成。

修法也將針對第三方檢驗單位要求通報責任，石崇良指出，如檢驗發現異常，應在24小時內通報終將主管機關指定系統，除源頭風險管理外，針對下游回收原則，過去為行政指導，本次修法會將食品下架及預防性下架原則，直接寫入母法「食安法」，針對中聯案凸顯的原則不足之處予以強化，也會在修法中，明訂下架產在疑慮原因消失後，重新上架的原則。