影／食藥署公布檢驗結果 19批油品可重新上架販售

中聯油脂大豆沙拉油遭檢出一級致癌物「苯駢芘（BaP）」超標事件持續延燒，衛生福利部食品藥物管理署今天公布後續處置結果。食藥署表示，中聯今年4月至6月生產的30批油品已完成逐批檢驗，其中確認有7批問題油品不得重新上架；另有19批油品及相關產品檢驗合格，可依規定重新上架販售。

食藥署長姜至剛表示，本次重新上架處理依循「分源分項、逐批確認、上下游核對」3項原則辦理。針對7批已確認上游原油或下游終端產品檢出「苯駢芘」超過法規標準的油品，因違反「食品安全衛生管理法」，將維持不得上架，並由地方衛生局監督業者啟動銷毀程序。

此外，另有1批油品因主要供外銷，未留存可供檢驗的樣本，亦不列入重新上架範圍。至於符合檢驗標準的19批油品及相關產品，經確認上游原油與下游產品檢驗結果均符合規定，可依程序重新上市販售。

姜至剛指出，中聯另有3批尚未出貨原油，雖檢驗符合標準，但目前仍由衛生主管機關留置管制，未流入市場，因此不在此次重新上架範圍。

食藥署感謝中下游業者，配合政府緊急應變措施，自7月9日起配合全面預防性下架作業。食藥署強調本次產品是否重新上架，是以科學檢驗結果及風險評估為判定依據，確認違反規定者，均維持下架管制，不得重新上架，以維護市售食品安全及保障消費者權益。