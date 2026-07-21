致癌油延燒 張麗善：中央應有人下台、不能換了位置換了腦袋

致癌油事件持續延燒，台北市長蔣萬安號召民眾7月25日走上凱達格蘭大道，提出食安訴求，並喊出「賴清德道歉、卓榮泰下台」。雲林縣長張麗善今表示，食安事件應比照2014年處理標準，中央政府應有人負起政治責任，「不能換了位置就換了腦袋」，若無法善盡為人民把關的責任，就應下台負責。

張麗善表示，食品安全攸關全民每天三餐，只要每一道菜都讓人產生疑慮，不安就會一直存在民眾心中，不僅造成心理壓力，也增加身體負擔。

她說，7月25日民眾會自發性走上街頭，是希望向中央政府表達共同心聲，抗議政府至今仍未給人民一個明確答案。人民真正想知道的是，哪些食品可以放心食用、究竟該怎麼吃才能安全、安心，而不是持續陷入食安恐慌。

對於外界關注中央是否應有人為此負起政治責任，張麗善表示，應比照2014年食安事件時的標準，當年在野黨民進黨如何要求執政黨，如今就應以相同標準檢視現任政府，「不能換了位置就換了腦袋」。

她認為，中央政府必須有人負起政治責任，才能讓人民相信政府仍願意替食安把關；若政府無法善盡保障人民食品安全的責任，「當然就要下台負責」。

張麗善表示，相信「該負責就負責、該下台就下台」是許多民眾共同的心聲。她強調，食安沒有妥協空間，政府應以2014年相同的嚴格標準處理，而非雙重標準。