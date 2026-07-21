衛福部諮議會決議 放行中聯19批預防性下架油品全數「重新上架」

衛福部食藥署昨公布中聯油脂4至6月共30批預防性下架油品樣本檢驗結果，檢出苯駢芘等4項多環芳香烴不合格批號共7批，其餘1批為外銷產品無留樣，衛福部公布，剩下22批中，扣除3批未出貨原油，因目前由衛生主管機關留置管制，未流入市面、不涉及重新上架與否，其餘19批油品，其上游均檢驗符合食安標準產品，可重新上架。

食藥署日前已公布中聯油脂案預防性下架油品及下游產品重新上架原則，確認檢出有疑慮的批號，包括原油及下游產品均不得重新上架，其餘產品其上、中、下游均檢驗合格後，才能放行重新上架。衛福部食品風險諮議會今天舉行會議，討論後正式決議，前述19批中聯油脂相關預防性下架產品，可從即日起重新上架販售。

食藥署強調，本次產品是否重新上架，是根據食品風險評估諮議會討論，以科學檢驗結果及風險評估為判定依據，確認違反規定者，均維持下架管制，不得重新上架，確認符合食品安全要求者，才能重新上架，維護市售食品安全，保障消費者權益。

食藥署檢驗中聯油脂公司4至6月生產共30批號油脂留樣，其中1批無樣本留存，其餘29批中，共7批為不合格，批號315-1150404、318-1150406、313-1150408、314-1150410、315-1150510、313-1150512，食藥署今天起派員並邀專家學者，組成調查小組，進入中聯公司，將實施為期1周查廠，了解中聯公司是否已改善相關製程，於下周對外公布查廠結果。