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影／中聯致癌油流入校園午餐 消保會發動團訟收件採「從寬認定」

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
台灣消費者保護協會今天宣布，即日起受理校園團體訴訟，將依消費者保護法代表受影響學生及家長，向中聯油脂、泰山、福壽、福懋油4家業者求償。記者郭韋綺／攝影
台灣消費者保護協會今天宣布，即日起受理校園團體訴訟，將依消費者保護法代表受影響學生及家長，向中聯油脂、泰山、福壽、福懋油4家業者求償。記者郭韋綺／攝影

中聯油脂致癌油油風暴延燒校園，台灣消費者保護協會今天宣布，即日起受理校園團體訴訟，將依消費者保護法代表受影響學生及家長，向中聯油脂、泰山福壽、福懋油4家業者求償，收件採「從寬認定」，只要學校曾使用疑似受影響油品，或學生、家長認為權益受損，都可提出申請。

消保會秘書長蔡明哲指出，致癌油流入校園午餐及團膳供應鏈，影響學生飲食安全及消費權益，校園供餐關係數百萬學生健康，家長基於對學校及供應商的信賴支付午餐費，理應獲得安全、符合食品衛生標準的餐食，若業者提供的油品涉及違法或危害食品安全，不僅侵害消費者權益，也可能動搖社會對校園供餐制度的信任，相關業者應依法負起責任。

蔡明哲表示，10年前黑心油團訟受理近2萬件，請求損害賠償約60億元，嘆「10年了，又發生一次」。

副理事長林祺祥提到，當年黑心油喧騰一時，消保會啟動代理團訟情求賠償，如今多數案件已結案，頂新油品於彰化地院一審判賠1023萬元；強冠公司於高雄地院一審判賠133萬1400元；正義公司判決金額936萬9000元，北海油脂二審改判免賠。

他認為，這次涉及泰山、福壽、福懋油等市售知名品牌，因市占率與通路涵蓋範圍較廣，預估受影響人數及求償規模，恐比10年前頂新黑心油事件更大。

副秘書長黃琞傜說，這次致癌油校園團訟將以「學校」為申請單位，學生是在校食用營養午餐，食材及調味料均由學校或簽約團膳業者採購，供餐紀錄、發票、油品批次及品項等證據，由學校查核保存舉證，學生也須個別填寫申請表，再由學校設置窗口，確認受影響班級及學生名單後統一彙整送件。

目前正值暑假，部分學生已畢業，家長可先至官網下載申請表自行填寫，再交由原就讀學校協助送件，適用對象涵蓋幼兒園、國中小及高中，只要疑似使用受影響油品，都可提出申請。

她強調，收件採「從寬認定」，只要學校曾使用泰山、福壽、福懋油等疑似受影響油品，或學生、家長希望爭取權益都可提出申請，只要學校願意送件都會收；至於一般民眾及消費者則交由消基會協助辦理。

消保會指出，曾使用問題油品的各級學校，應盡速確認受影響情形，也呼籲團膳業者留存油品批號，協助學生及家長維護權益，即日起受理申請10月30日止，申請表已公布於台灣消費者保護協會官網，完成資料後即可向協會提出申請。

喧騰一時的黑心油事件，消保會啟動代理團訟請求損害賠償，如今皆已結案。記者郭韋綺／攝影
喧騰一時的黑心油事件，消保會啟動代理團訟請求損害賠償，如今皆已結案。記者郭韋綺／攝影

台灣消費者保護協會今天宣布，即日起受理校園團體訴訟，將依消費者保護法代表受影響學生及家長，向中聯油脂、泰山、福壽、福懋油4家業者求償。記者郭韋綺／攝影
台灣消費者保護協會今天宣布，即日起受理校園團體訴訟，將依消費者保護法代表受影響學生及家長，向中聯油脂、泰山、福壽、福懋油4家業者求償。記者郭韋綺／攝影

泰山 福壽 中聯油脂 致癌沙拉油

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