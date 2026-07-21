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白提食安法修法版本 高風險油品強制抽驗
「此次食安危機是政府有法卻未積極執行，《食安法》修法要強化政府執行力！」民眾黨21日召開記者會，批評中央直到20日才要成立第三方調查小組調查製程與品管，相當怠惰。因此他們希望修法要求跨部會落實食安預警與通報系統，高風險油品政府要強制抽驗。
第三方調查無須修法
民眾黨立院總召陳清龍質疑，《食安法》中已經授權中央做很多查緝的工作，雖然《食安法》該修，但政府不應該以修法轉移焦點。他說，食藥署20日說要修法設立重大食安的中央指揮中心，但政府早有「食安會報」，由行政院長擔任召集人，主管機關首長擔任執行長，負責跨部會的協調，根本不必再增設。
陳清龍說，中聯油食安風暴至今已21天，食藥署20日才說要成立第三方調查小組調查製程與品管，這也根本不用修法。同黨立委洪毓祥也說，從2011到2017政府花了3億強化食品雲，包括跨部會資料整合、事前風險預警、事後快速追溯與AI提升命中率，「問題不在法令不完善，而是執行力不佳！」
政府強制抽驗新油品
民眾黨立委邱慧洳表示，《食安法》要求落實跨部會食安預警與通報系統、食安監測計畫、食品雲追溯功能與第三方檢驗交叉驗證制度，建立高風險油品「政府強制抽驗」制度，首次上市的新批次油品必抽驗，國產油品每月依產量抽驗一定比例。
另外，廠商若有違規紀錄將提高層級至逐批查驗，而關鍵食品原物料應逐批抽驗，強化中央主管機關主動查驗職責，還有提高食品業者故意或重大過失處罰。
各黨都提食安法修法
行政院20日預告周四將會提出《食安法》修法，包括「增訂」高風險食品業者自主檢驗頻率、「強化」業者異常通報責任及加重遲延、隱匿或不實通報之處罰等；國民黨團20日也已公布修法草案，包括建立跨部會即時食安通報平台、預防性下架法源、吹哨者保護制度，還有重大食安事件罰鍰上限提高到10億元等。
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