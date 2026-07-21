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環團指苯駢芘更毒 環境部提三項加嚴管制因應

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

環團21日上午召開「苯駢芘比毒油BaP更恐怖」空污議題」記者會，環境部回應，目前有三項管制作為，包括針對移動污染源的標準目前與歐盟一致、近期將研議加嚴至5％，今年將修法將BaP單獨納入有害空氣污染物管制，以及已要求容納石化製程之特殊性工業區將BaP納入空氣品質監測項目、目前也低於國外標準。

環境部大氣司表示，苯駢芘（Benzo[a]pyrene，簡稱BaP）是一種常見的有機化合物，屬於多環芳香烴（PAHs） 的一種。它並非人為刻意添加或合成的化學物質，而是有機物質在高溫燃燒不完全或熱裂解時生成的副產物。

大氣司司長黃偉鳴解釋，苯駢芘的主要來源有三，第一，移動污染源燃料成分管制標準已訂定國內車用柴油的多環芳香烴（PAH），目前最大容許標準值為8％（m/m），與歐盟一致，近期將研議調降，預計朝向5％標準加嚴。

第二，BaP會附著在粒狀污染物上面，目前環境部對於工業排放源亦訂有粒狀污染物相關管制標準，業者利用相關空氣污染防制設備，如靜電集塵及袋式集塵等，將粒狀物去除時，BaP亦可有效大幅降低。為提升對國人健康的保障，環境部已於今年5月11日立法院召開空氣污染防制法修正草案公聽會及5月18日水泥業排放標準修正發佈時，對外說明今年會將BaP單獨納入有害空氣污染物管制，近期將會展開相關法制作業程序。

第三，環境部已要求容納石化製程之特殊性工業區將BaP納入空氣品質監測項目，統計2022年至2024年監測結果，各工業區BaP年平均濃度 : 雲林離島式基礎產業園介於0.053至0.078 ng/m3之間；林園產業園區介於0.123至 0.184 ng/m3之間；臨海產業園區介於0.113至0.170 ng/m3之間，與歐盟所訂定PAHs空氣品質目標值（air quality target value，以 B[a]P 為代表，年平均濃度為 1 ng/m³）比較，低於國外標準。

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