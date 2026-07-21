致癌油團體訴訟啟動！即起登記 無法證明損害最高仍可求償30萬

中聯油品公司生產的食用油遭檢出含有超過法定限量的致癌物質苯駢芘，汙染油品流入食品供應鏈，造成全國食品產業重大衝擊，消費者文教基金會今天召開記者會表示，正式啟動團體訴訟程序，向中聯油品、泰山企業、福懋油脂及福壽實業等業者請求損害賠償。消基會秘書長陳雅萍痛批，十年前發生黑心油事件，十幾年後又發生毒油事件，政府究竟要讓民眾經歷幾次健康危害恐慌？

中聯油品生產的食用油產品檢出苯駢芘超過法定限量，汙染油品流向包括泰山、福懋及福壽等下游油品業者，再製成各式食用油及食品流入市場。

消基會董事長鄧惟中表示，為維護消費者權益，消基會今天正式依「消費者保護法」啟動團體訴訟，代表所有購買、食用及使用受汙染油品的消費者，向中聯油品股份有限公司、泰山企業股份有限公司、福懋油脂股份有限公司及福壽實業股份有限公司等業者請求損害賠償。

鄧惟中說，截至目前，主管機關已清查不合格7批已下架回收共計2769.3公噸，其餘批預防性下架共計5200.7公噸，下游受影響業者家數維持在1322家。（統計至7月19日），「但是目前還是不知道受影響的油品的批號。」

鄧惟中表示，消費者直到政府公布資訊後，才得知自己長期購買及食用的產品可能受到汙染。在資訊完全不對等的情況下，消費者既無從辨識，更無從選擇是否購買或避免食用，其健康自主權及知情權已遭嚴重侵害。

消基會建議主管機關編列預算，引進第三方的檢驗機構，同時，如果發現超標製品，賦予強制通報的法律責任。「不至於像這一次，將近3周之後才知道，毒油已經遍布全台，消費者基本上都已經吃到了。」

消基會秘書長陳雅萍表示，民國103年左右的黑心油事件，當時消基會發起團訟，未料，經過十年多，油品事件規模愈來愈大，受害者愈來愈多，她質疑，政府究竟有沒有在把關？因此，這次還是要發起團訟，讓受害的消費者求償。她強調，團訟不以目前4家為限，若後續發現還有其他廠商，還會再納入團訟範圍。

這次油品含有一級致癌物，但消費者要如何舉證「癌症就是油造成的？」陳雅萍說，以往團訟都會遇到一個問題，是不是一定要已經發生損害才能提出請求？還是身體面臨致癌風險就能提出？她指出，憲法保障人民的健康權，因此希望消費者這次勇敢提出來，「健康權及身體安全已經受到侵害。」

消基會表示，本案最重要的法律意義，在於確認消費者健康權是否應受到完整司法保障。陳雅萍表示，苯駢芘為國際癌症研究機構（IARC）列為第一級致癌物，其危害來自長期累積暴露所增加的致癌風險。企業將不符合食品安全標準的產品投入市場，已使消費者承受本不應存在的健康風險。消基會認為，企業責任不應以「目前尚未有人罹病」作為判斷標準。當消費者因企業違法行為而被迫暴露於致癌風險，其健康權即已受到侵害。

因此，本件團體訴訟主張，消費者所受損害不僅包括商品本身價值，更包括：健康權及身體安全受到侵害；食品安全信賴利益遭受破壞；因暴露於致癌風險所生的精神焦慮及不安；未來健康監測及醫療追蹤的必要成本。

消基會期待透過本案判決，建立食品安全事件中「健康權受侵害」的司法認定標準，使企業不能再以「尚未發生疾病」作為免責理由。

陳雅萍表示，目前政府一批一批的查，進度非常緩慢，「但是不能因為緩慢，訴訟就停止不前」，因此希望消費者先保留購買憑證。隨著政府資訊更明確，有來登記的民眾，消基會會主動通知提供相關資訊，以進行後續團訟。若消費者無法證明實際損害，將依食安法以500元至30萬元作為請求賠償的範圍，若可證明實際損害，就不以此範圍為限。

本次團體訴訟除以中聯油品股份有限公司為主要被告外，也將使用受汙染油品作為原料的泰山企業股份有限公司、福懋油脂股份有限公司及福壽實業股份有限公司等業者列為共同被告。

消基會指出，食品安全責任不應侷限於原料供應商，而應涵蓋整個食品供應鏈。中聯油品作為汙染油品製造者，自應負起主要責任；而泰山、福懋及福壽等業者都是我國大型食品及油脂製造業者，依法負有建立原料驗收、品質檢驗及食品安全管理制度的義務。

消基會表示，依消費者保護法提起團體訴訟，正是希望透過集體司法救濟制度，降低消費者權益保護門檻，使企業真正為其違法行為負責。尤其中聯油脂、泰山、福懋和福壽公司等業者隱匿油品含致癌物質的重要訊息，已經違反消費者保護法第51條，消費者可以因為企業經營者的故意行為，請求懲罰性賠償金。當企業經營者因故意、重大過失或過失違反消保法而損害消費者權益時，消費者提訴訟除可請求一般損害賠償外，法院得依企業經營者的違法惡性，判決加計最高1到5倍不等的懲罰性賠償金。

陳雅萍還提到，這次所有油品都是廠商送檢，檢驗報告還給委託人後，她質疑，廠商收到報告，如果發現問題，會主動通報嗎？就像中聯這次疑似有隱匿情事。因此，第三方強制檢驗是必要的。十年前發生黑心油事件，十幾年後又發生毒油事件，消費者究竟還要經歷幾次？「機制一旦沒有建立，人民永遠會活在恐慌當中。」

消基會認為，主管機關不能只依賴業者的自主管理檢驗，應建立高風險食品、高風險製程及高風險業者分級管理制度，針對食用油脂等高風險產品，提高抽驗頻率及要求比對檢驗（政府認可食品檢驗機構的比對檢驗）比例，並要求企業建立製程監測、異常預警及自主風險評估制度。

消基會呼籲，建立食品供應鏈快速追溯及資訊揭露制度：第一層企業每天自動上傳原料、產品及製程資料，第二層AI自動比對，檢驗結果是否符合，第三層AI交叉比對，不同公司，共同汙染源。第四層自動通知供應鏈及購貨端，以建立「食品安全預警系統」。

消基會呼籲符合資格的消費者踴躍加入團體訴訟，共同透過司法程序捍衛自身權益。有意願提起團體訴訟的一般消費者，可填寫網路表單，完成意願調查。