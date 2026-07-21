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陳其邁談致癌油：政治處理大可不必、中央地方可定期交換意見

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁針對他邀台北市長蔣萬安參與食安法修法會議的情況做說明，他強調政治處理大可不必，地方或中央應該好好談，才能解決問題。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁針對他邀台北市長蔣萬安參與食安法修法會議的情況做說明，他強調政治處理大可不必，地方或中央應該好好談，才能解決問題。記者徐白櫻／攝影

台中市長盧秀燕及台北市長蔣萬安針對致癌油事件動作頻頻，蔣萬安昨致電高雄市長陳其邁，邀請7月25日一起上凱道。陳其邁表示，如何藉由這次爭議修法強化、保護食安比較重要，所以他邀請蔣今天下午共赴行政院參加食安法修法會議；此時不必進行政治處理。

陳其邁今日在市政會議前受訪表示，昨日下午他接獲蔣萬安電話，因為今天下午有食安會議，有邀請六都市長，所以他建議蔣參與會議。中央與地方應該通力合作互補落實食安，包括查驗、查廠等工作，有些是中央政策制定及縣市的協調機制，也許大家會有些爭議，但要如何做得更好，必須透過修法來強化中央與地方各職權的合作。

陳其邁提及，2014年在他擔任立委期間推動食安法修法，至今已經有一段時間，當時沒有解決的預防性下架更加明確、自主通報等問題，怎樣更加落實及檢驗、查驗工作強化來保護人民食安，都會涉及修法。

陳其邁說，藉由這次食安引起的油品爭議，地方或中央反而應該好好談，把各自碰到的一些狀況及問題解決，這才是人民的期待，所以他認為今天下午的會議是非常好的機會，不只可以跟中央談、彼此縣市也可以談。

陳表示，其實本來在各縣市都有通報機制，若查驗有異常，當然要通知不同權責的縣市，其他縣市也會通報高雄市政府，所以需要互相協調把機制做得更好，不僅中央有機會與地方討論，地方彼此之間也有好的平台可以互相討論。

陳其邁建議，若今天下午食安會報進行得不錯，未來中央也應由院長或副院長定期與地方首長就食安議題談一談，彼此交換工作經驗不是更好？所以與其大家馬上跳到「誰是誰的責任，怎樣、怎樣這種政治處理，我覺得大可不必」，政治本來就是在解決民眾所關心的缺失或需要改進的地方，大家就事論事才是人民的期待。

陳其邁 中央 蔣萬安 致癌沙拉油

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