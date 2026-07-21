陳其邁談致癌油：政治處理大可不必、中央地方可定期交換意見

台中市長盧秀燕及台北市長蔣萬安針對致癌油事件動作頻頻，蔣萬安昨致電高雄市長陳其邁，邀請7月25日一起上凱道。陳其邁表示，如何藉由這次爭議修法強化、保護食安比較重要，所以他邀請蔣今天下午共赴行政院參加食安法修法會議；此時不必進行政治處理。

陳其邁今日在市政會議前受訪表示，昨日下午他接獲蔣萬安電話，因為今天下午有食安會議，有邀請六都市長，所以他建議蔣參與會議。中央與地方應該通力合作互補落實食安，包括查驗、查廠等工作，有些是中央政策制定及縣市的協調機制，也許大家會有些爭議，但要如何做得更好，必須透過修法來強化中央與地方各職權的合作。

陳其邁提及，2014年在他擔任立委期間推動食安法修法，至今已經有一段時間，當時沒有解決的預防性下架更加明確、自主通報等問題，怎樣更加落實及檢驗、查驗工作強化來保護人民食安，都會涉及修法。

陳其邁說，藉由這次食安引起的油品爭議，地方或中央反而應該好好談，把各自碰到的一些狀況及問題解決，這才是人民的期待，所以他認為今天下午的會議是非常好的機會，不只可以跟中央談、彼此縣市也可以談。

陳表示，其實本來在各縣市都有通報機制，若查驗有異常，當然要通知不同權責的縣市，其他縣市也會通報高雄市政府，所以需要互相協調把機制做得更好，不僅中央有機會與地方討論，地方彼此之間也有好的平台可以互相討論。

陳其邁建議，若今天下午食安會報進行得不錯，未來中央也應由院長或副院長定期與地方首長就食安議題談一談，彼此交換工作經驗不是更好？所以與其大家馬上跳到「誰是誰的責任，怎樣、怎樣這種政治處理，我覺得大可不必」，政治本來就是在解決民眾所關心的缺失或需要改進的地方，大家就事論事才是人民的期待。