影／中聯油脂案 檢方和食藥署獨立調查小組今天進廠檢視

中聯油脂大豆拉沙油被驗出致癌物超標案延燒，檢方和食藥署獨立調查小組大批人員今天早上進廠檢視，眾人一早進廠，由中聯人員全程陪同，目前仍在查廠中。

據了解，檢方和食藥署獨立調查小組人員眾多，今天早上8點多進廠，員工已上班，看到大批人員進廠有點嚇到，記者早上到廠時，中聯油脂大門緊閉，警衛通報後表示，高層人員表明今天有許多調查小組人員進廠，不便再對外說明，記者也不能進入。

毒油風暴延燒，行政院長卓榮泰昨表示已完成對所有批號油品檢驗，食安法修正草案本周四送行政院會討論，加重遲延、隱匿的處罰；對媒體詢問衛福部長石崇良去留，卓未回應。

行政院昨公布中聯油脂公司4月至6月生產的卅批油品檢驗結果，確認共田批問題油品。行政院指出，食藥署已委託獨立調查小組今天進廠檢視，釐清事故原因及責任歸屬，一周內完成調查。