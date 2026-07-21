免費營養午餐上路遇油品危機 團膳業者憂無油可用

再一個多月就要開學，近期食用油供應風暴，團膳業者憂心忡忡。中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信指出，正值暑期尚未衝擊校園供餐，若開學前仍未解除，恐怕會造成供油吃緊，甚至無油可用。

陳明信指出，中聯旗下油品包括泰山、福壽、福懋等品牌均已下架，這些品牌占市場3至4成，市面上18公升食用油僅剩美食家、大成等品牌供應，部分上游盤商甚至暫停報價。

陳指出，團膳業者通常在開學前一個月開始備貨，正值備料關鍵期，希望政府盡快釐清事件、提出明確處理方案，否則不只營養午餐，整體餐飲業都受衝擊。有桃園同業近日便反映，不少食品加工廠因缺乏食用油停工，包括部分冷凍炸物、薯條等產品都受影響，若供應鏈問題持續擴大，沒油可用，恐進一步波及校園供餐。

供應基隆學校午餐食材的業者說，學校廚房用油量驚人，每所學校每周他要送1至3桶食用油，消耗速度快。台灣食用油煉油廠不多，少了中聯中一家，供需失調，勢必造成產銷不均衡，價格一定會上漲。

他說，目前學校放暑假，搶貨風潮還不明顯，開學後，可預期大家就會追著買。有人買不到油又會追價，手上有貨的人反而惜售，價高者得，價格勢必輪番往上漲。

要不要囤貨？這名業者目前決定「按兵不動」，原因除擔心引發民眾產生預期心理，把價格推上去，也憂心中聯的油出問題，問題出在原料或製程都不清楚，其他煉油廠的油不會有狀況嗎？如果其他煉油廠也出包，現在買再多也沒有用。

業者評估，7月底、8月初或許整件事情會比較明朗，現在搶或之後搶都是貴，不需要急著囤貨，免得各界有預期心理，有貨的人更不太願意賣出來。

基隆這名團膳供應商預言，政府最後終究會給中聯「放行」，可能把已經汙染的油品全部銷毀，或是拿去賣做肥皂的，然後就重新產油、重新送驗，讓送驗頻率增加。時程一定來不及趕上開學，如果10月能讓中聯重新出貨，「就已經算是很快了」。

「當然是很頭痛啊！」台北市餐盒食品商業同業公會理事長高嘉鴻表示，大豆沙拉油仍是團膳主要油品且難以取代，有部分學校使用芥花油但並非主流，橄欖油會有味道問題，若因食安事件導致多項油品短期內無法重新上架，短期內難以用其他油品填補，食藥署若持續查核發現有更多產品有問題，不僅價格提高，恐怕還會有斷貨問題。

高嘉鴻說，油品問題涉及很多層面，大豆榨油後副產品是雞、豬等畜牧業的主要飼料來源，壓榨廠若停工，除影響食用油市場，後續將引發動物飼料短缺、價格上漲等連動危機。