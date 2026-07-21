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食用油風暴延燒 團膳業憂影響校園供餐

聯合報／ 記者葉德正邱瑞杰洪子凱／連線報導
校園營養午餐示意圖。 聯合報系資料照
校園營養午餐示意圖。 聯合報系資料照

食用油風暴延燒，團膳業者憂心影響校園供餐。中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信說，中聯旗下油品包括泰山福壽福懋等均已下架，這些品牌占市場三至四成，市面上十八公升食用油僅剩美食家、大成等品牌，部分上游盤商甚至暫停報價；若開學前仍未解除警報，恐會無油可用。

陳明信指出，團膳業者通常在開學前一個月開始備貨，此刻正值備料關鍵期，希望政府盡快提出明確處理方案，否則不只營養午餐，整體餐飲業都受衝擊，包括部分冷凍炸物、薯條等產品都受影響，若油品供應鏈問題持續擴大，恐進一步波及校園供餐。

基隆團膳供應商說，學校廚房用油量驚人，每所學校每周要送一至三桶食用油，台灣食用油煉油廠不多，少了中聯一家，供需失調，勢必造成產銷不均衡，價格一定會上漲。至於要不要囤貨？業者無奈說，問題出在原料或製程都不清楚，如果其他煉油廠也出包，現在買再多也沒有用。

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