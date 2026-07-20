中市追中聯問題油 累計查核業者1865家次…下架回收27萬餘公斤

台中市政府持續清查中聯油脂流向，今表示，跨局處累計查核市場、賣場、夜市、餐飲、食品製造及販售業者1865家次，問題油品及預防性下架產品累計下架回收27萬346公斤。

市府表示，中央食藥署每年均依風險規畫食品專案稽查，並由中央與地方共同執行。台中市自2022年起，每年食用油專案稽查均會同食藥署辦理，由中央統籌規畫抽驗對象及檢驗項目，地方配合現場查核及抽樣作業，檢體則由食藥署委託SGS檢驗，並由食藥署出具正式檢驗報告提供地方政府。

以2024年度食用油專案稽查為例，檢驗項目包含多環芳香族碳氫化合物（PAHs），其中包括苯駢芘等4項，中聯油脂受抽驗產品的檢驗結果均符合規定。相關檢驗項目與結果認定，均以食藥署或其委託檢驗單位出具的正式檢驗報告為準。

台中市食安處表示，台中市第三層以下受影響業者名單今日新增13家，累計207家餐飲、加工等食品業者曾進貨或使用相關油品，均已要求停止使用並完成下架。名單將依業者回報、跨縣市通報及現場查核結果持續滾動更新，如再確認新增流向，將持續對外公布。