快訊

美股早盤／停火提議傳出之際胡塞擬封鎖沙國 晶片股反彈、AMD勁揚4%

葉門青年運動今宣布 對沙烏地阿拉伯實施海上禁運

對標輝達H20！百度崑崙芯首度展示全國產AI晶片M100

聽新聞
0:00 / 0:00

中市追中聯問題油 累計查核業者1865家次…下架回收27萬餘公斤

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市政府持續清查中聯油脂流向，今表示，跨局處累計查核市場、賣場、夜市、餐飲、食品製造及販售業者1865家次。圖／台中市政府提供
台中市政府持續清查中聯油脂流向，今表示，跨局處累計查核市場、賣場、夜市、餐飲、食品製造及販售業者1865家次。圖／台中市政府提供

台中市政府持續清查中聯油脂流向，今表示，跨局處累計查核市場、賣場、夜市、餐飲、食品製造及販售業者1865家次，問題油品及預防性下架產品累計下架回收27萬346公斤。

市府表示，中央食藥署每年均依風險規畫食品專案稽查，並由中央與地方共同執行。台中市自2022年起，每年食用油專案稽查均會同食藥署辦理，由中央統籌規畫抽驗對象及檢驗項目，地方配合現場查核及抽樣作業，檢體則由食藥署委託SGS檢驗，並由食藥署出具正式檢驗報告提供地方政府。

以2024年度食用油專案稽查為例，檢驗項目包含多環芳香族碳氫化合物（PAHs），其中包括苯駢芘等4項，中聯油脂受抽驗產品的檢驗結果均符合規定。相關檢驗項目與結果認定，均以食藥署或其委託檢驗單位出具的正式檢驗報告為準。

台中市食安處表示，台中市第三層以下受影響業者名單今日新增13家，累計207家餐飲、加工等食品業者曾進貨或使用相關油品，均已要求停止使用並完成下架。名單將依業者回報、跨縣市通報及現場查核結果持續滾動更新，如再確認新增流向，將持續對外公布。

台中市 中聯 致癌沙拉油

延伸閱讀

台中食安處續公布問題油下架名單 澄清去年油廠抽驗30件

致癌油爆7批！中市府出重拳 抽驗中聯1-3月、他牌17批油急送SGS

屏東縣府近5年油品稽查均合格 周春米：捍衛食安沒有妥協空間

台中未抽驗中聯油脂掀權責爭議 食藥署：地方本就有主動稽查義務

相關新聞

台中未抽驗中聯油脂掀權責爭議 食藥署：地方本就有主動稽查義務

致癌油案持續延燒，台中市政府近日表示，去年執行食用油苯駢芘抽驗時，未將中聯油脂列入抽驗名單，因為中央未提供相關名單，外界質疑地方是否只能依中央指示辦理稽查。食藥署副署長王德原強調，依食安法規定，地方衛生局本來就是食品安全主管機關，依法負有食品稽查、抽驗及查核義務，並非一定要等中央指定才能執行。

中聯油脂22批完成檢驗全合格 食藥署明開會評估是否解除下架

中聯油脂食安事件最新檢驗結果出爐，食藥署今天公布，中聯公司今年4月至6月生產的30批油品中，除7批已確認不合格油品未再重複抽驗、1批外銷無檢體外，其餘22批已全數完成檢驗，檢驗結果皆符合規定。食藥署副署長王德原表示，明日將召開食品風險評估諮議會，邀集毒理、食品安全及風險評估專家，研議相關油品及下游產品後續處置方式。

蔣萬安稱北市無油品工廠？ 顏若芳轟：士林有一家豬油煉製加工廠

毒油食品風暴，北市長蔣萬安日前稱「台北市沒有油品工廠」，北市議員顏若芳今議會財建部門表示，北市不僅有上百家食品相關工廠，更有動植物油脂加工廠。顏批市府高層狀況外，呼籲產發局與衛生局應栓緊發條，切勿放任錯誤資訊流竄，把市民的食安權益當成政治操作的籌碼。

中市追中聯問題油 累計查核業者1865家次…下架回收27萬餘公斤

台中市政府持續清查中聯油脂流向，今表示，跨局處累計查核市場、賣場、夜市、餐飲、食品製造及販售業者1865家次，問題油品及預防性下架產品累計下架回收27萬346公斤。

防堵問題油再現 台南推「三管一演練」強化油品管理守食安

因應中聯油脂致癌油事件，台南市政府今邀集製油業者、公（協）會代表、專家學者及相關局處，針對製油業者油品安全管理精進舉行座談會，由副市長趙卿惠主持，會中拍板推動「油品安全三管一演練」，提高原油自主檢驗及政府抽驗頻率，也要求業者強化製程品質管理、異常事件通報及追蹤溯源機制等，全面提升油品安全管理。

屏東縣府近5年油品稽查均合格 周春米：捍衛食安沒有妥協空間

因應近日中聯問題油品風波，屏東縣長周春米第一時間指示衛生局配合衛福部食藥署啟動清查作業，完成相關產品預防性下架，並持續公布最新資訊，縣長周春米今說，雖然上游油品製造廠都不在屏東縣境內，衛生局嚴格把關食安，近5年來執行食用油脂加工品製造業稽查專案，均安全合格無虞，「縣府捍衛食安，沒有妥協空間」，請鄉親安心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。