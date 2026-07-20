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新北：免費營養午餐將上路 疑慮油品一律不用

中央社／ 新北20日電

新北市教育局長張明文今天表示，公私立國中小學生免費營養午餐政策，各校已完成招標，將於8月31日起正式上路，並要求凡屬食藥署公布的疑慮油品，一律不得供應校園午餐。

新北市府相關局處今天針對「免費營養午餐經費及供餐品質」到新北市議會進行專案報告。張明文表示，全面推動公私立國中小學生免費營養午餐政策，預計嘉惠32.3萬名學童。市府每年常態性預算投入新台幣48.4億元，可為家長每年省下約1.5萬元的實質負擔。

他指出，每餐定額補助75元，盼能強化學生餐食照護，以回應家長期待；兼顧各校公平性，落實健康平權；推動營養教育，培養學生良好習慣。校園食材登錄平台也能實現午餐資訊透明化，確保學童食得安心。

至於近日發生的中聯問題油品案，張明文表示，已與衛生局啟動跨局處聯合稽查，第一時間查察團膳公司及自立廚房。相關產品凡屬食藥署公布的疑慮油品，一律不得供應校園午餐。

無黨籍議員蘇泓欽質疑是否排擠其他市政預算。主計處長吳建國表示，今年免費營養午餐經費，市府已想辦法籌措財源，因採外加歲出規模方式編列，不會排擠其他局處市政建設支出，明年則會編入年度預算。

民進黨議員陳乃瑜指出，新北有76校直接使用問題油品、66校使用相關加工食品，要求教育局立即公開142校供餐方式、供應業者、產品品牌、品項批號、使用期間與稽查紀錄，不容許免費營養午餐建立在資訊黑箱之上。

教育局表示，各校如確認曾使用疑慮油品，均已立即停用、更換油品，並主動通知家長提供衛教資訊。市府每接獲中央新增資訊，即立即啟動新一波比對、清查及公布，絕無隱匿。

國民黨議員周勝考質疑市府是否來得及撥款各校。張明文表示，免費營養午餐經費的墊付案已送議會審查，希望能在8月通過，並於下旬撥款。但他坦言，預算負擔沉重，也擔心未來物價上漲，餐費會愈來愈高。

新北 營養午餐 致癌沙拉油

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