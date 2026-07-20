台中未抽驗中聯油脂掀權責爭議 食藥署：地方本就有主動稽查義務

致癌油案持續延燒，台中市政府近日表示，去年執行食用油苯駢芘抽驗時，未將中聯油脂列入抽驗名單，因為中央未提供相關名單，外界質疑地方是否只能依中央指示辦理稽查。食藥署副署長王德原強調，依食安法規定，地方衛生局本來就是食品安全主管機關，依法負有食品稽查、抽驗及查核義務，並非一定要等中央指定才能執行。

王德原說，食安法第41條規定，直轄市、縣（市）主管機關為確保食品符合食品安全規範，可依法進入食品製造、加工、販售等場所進行現場查核、抽樣及檢驗等工作，這是地方主管機關本來就應執行的法定職責。

王德原指出，中央與地方在食品安全管理上一直採「分工合作」模式。食藥署會依全國食品安全風險、歷年稽查結果及違規紀錄等資訊，規畫全國性、跨縣市的專案稽查，例如食用油、肉品、即食食品等專案，再由各縣市衛生局配合執行。但地方政府除了配合中央專案外，也應主動依轄區產業特性及管理需求，自行規畫例行性或專案性稽查。

王德原舉例，不同縣市食品產業結構各有差異，例如宜蘭可能以水產品為重點，雲林、彰化等地則可能以畜產品、加工食品較多，地方衛生局應依轄區食品業者分布及風險，自主安排查核與抽驗，而非僅限於中央交辦案件。

至於中央專案是否會指定抽驗對象？王德原表示，須視各項專案內容而定。有些專案會明確指定特定業者或產品，有些則授權地方依條件自行選定抽驗對象，不能一概而論。不過，無論中央專案是否指定，地方衛生局依法都擁有查核及抽驗權限，也可視需要主動執行食品安全監測。

中聯油脂事件燒出中央與地方的稽查權責，王德原強調，中央負責全國性風險管理及專案規畫，地方則肩負第一線查核及日常管理責任，應該相互配合。這次油品食安事件發生後，最重要的是中央與地方共同合作，透過稽查、抽驗、檢驗及追查流向等機制，盡速找出問題原因，降低食品安全風險，而不是將責任歸咎於單一機關。