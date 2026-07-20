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中聯油脂22批完成檢驗全合格 食藥署明開會評估是否解除下架

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
中聯致癌油延燒近一個月，食藥署今公布檢驗結果，明日將召開食品風險評估諮議會。聯合報系資料照
中聯致癌油延燒近一個月，食藥署今公布檢驗結果，明日將召開食品風險評估諮議會。聯合報系資料照

中聯油脂食安事件最新檢驗結果出爐，食藥署今天公布，中聯公司今年4月至6月生產的30批油品中，除7批已確認不合格油品未再重複抽驗、1批外銷無檢體外，其餘22批已全數完成檢驗，檢驗結果皆符合規定。食藥署副署長王德原表示，明日將召開食品風險評估諮議會，邀集毒理、食品安全及風險評估專家，研議相關油品及下游產品後續處置方式。

王德原指出，這次針對上游原油共抽驗53件，其中4件檢驗不合格，均集中於中聯油脂313-110408及315-110413兩個原油批號。中端產品則抽驗171件，其中5件不合格，也都使用上述兩個批號原油製成，顯示目前不合格產品均集中於已掌握的問題批次，並未發現新的異常批號。

王德原強調，今天公布的不合格批號資訊，已於7月16日公布在食藥署專區，這次僅是配合整體檢驗結果再次說明，外界勿誤以為新增問題油品，針對已出貨的22批油品，也已依「分源、分項、逐批檢驗」及「上下游核對」原則完成檢驗。

外界關心預防性下架產品是否可望重新上架？王德原表示，21日召開的食品風險評估諮議會將先由專家依檢驗結果進行專業討論，提供風險評估意見，後續仍須由食藥署、衛福部，必要時再報行政院綜合研判，不會在會議結束後立即宣布重新上架名單。

「重新上架必須兼顧科學證據及食品安全，哪些產品可恢復上市、哪些維持下架，都必須依據風險評估結果審慎決定。」王德原說，相關作業將盡速辦理，目前尚無法預設時程。

除了產品檢驗外，食藥署也同步展開事件原因調查。王德原表示，已委託食品工業發展研究所成立「中聯油脂事件獨立調查小組」，成員包括食品科學、食品技師及法律等領域專家，預計7月21日進入中聯公司展開現場調查，目標於一周內完成調查並對外公布結果。

王德原說，「中聯油脂事件獨立調查小組」除了檢驗油品，還有全面檢視工廠的原料管理、關鍵製程控制點（CCP）、HACCP制度、設備維護、品質管理及相關紀錄，並結合先前稽查及檢驗所得證據，釐清事件真正原因及責任歸屬，同時提出改善建議。

食藥署公布，中聯公司今年4月至6月生產的30批油品中，除7批已確認不合格油品未再重複抽驗、1批外銷無檢體外，其餘22批已全數完成檢驗，檢驗結果皆符合規定。圖／食藥署提供
食藥署公布，中聯公司今年4月至6月生產的30批油品中，除7批已確認不合格油品未再重複抽驗、1批外銷無檢體外，其餘22批已全數完成檢驗，檢驗結果皆符合規定。圖／食藥署提供

食藥署委託食品工業發展研究所成立「中聯油脂事件獨立調查小組」，成員包括食品科學、食品技師及法律等領域專家，預計7月21日進入中聯公司展開現場調查，目標於一周內完成調查並對外公布結果。圖／食藥署提供
食藥署委託食品工業發展研究所成立「中聯油脂事件獨立調查小組」，成員包括食品科學、食品技師及法律等領域專家，預計7月21日進入中聯公司展開現場調查，目標於一周內完成調查並對外公布結果。圖／食藥署提供

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